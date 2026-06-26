CASO BEGOÑA GÓMEZ
La UCO documenta la "arbitrariedad" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez
La Guardia Civil sostiene que la "predilección" por las empresas de Juan Carlos Barrabés "se observa durante todo el proceso de valoración"
Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las adjudicaciones de la empresa pública Red.es a las mercantiles de Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, documenta "la modificación de las valoraciones" que evidencian "que el proceso de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor está marcado por una decisiva arbitrariedad". Así consta en un informe de 26 de febrero que los agentes enviaron a la Fiscalía Europea.
"Más allá de resultar la primera clasificada en esta fase, atendiendo al proceso integro, la UTE The Valley-Barrabés resulta ser la licitadora más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor", prosigue el oficio policial, que desvela después que esta "predilección" se observa durante "todo el proceso de valoración".
Precisamente, el juez Juan Carlos Peinado abrió de manera reciente una nueva pieza separada del caso Begoña Gómez tras ser informado de que la Audiencia Nacional había obligado a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre determinados contratos que el empresario Juan Carlos Barrabés obtuvo en relación con diversos trabajos ofertados por la empresa pública Red.es
A juicio de Peinado, estas conductas pueden "ser constitutivas de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión", por lo que remite todo este asunto de nuevo a la Fiscalía de Madrid "a fin de que emita el correspondiente informe sobre la tipicidad de los hechos"
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- El taxi de Córdoba, el primero de Andalucía en disponer de un número específico para personas con movilidad reducida
- Nuevo local de El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Dani Martín entona el ‘mea culpa’ por la polémica de su concierto de Córdoba con una advertencia: “Tenemos la piel muy fina últimamente”
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- León XIV acepta la renuncia del cordobés Juan José Aguirre como obispo de Bangassou