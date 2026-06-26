Martínez Barbero y la 'número dos' de Bustinduy anuncian su candidatura para liderar Movimiento Sumar en la próxima asamblea

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y número dos de Pablo Bustinduy en el ministerio, han presentado su candidatura para liderar el partido Movimiento Sumar en la asamblea que se celebrará el próximo 11 de julio. La decisión llega después de la crisis vivida en la formación tras la dimisión de la secretaria de Organización denunciando fraude y maltrato laboral por parte de la actual coordinadora, Lara Hernández.

"Hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar", defendió la portavoz parlamentaria en una carta publicada en la red social BlueSky. El plazo para presentar candidaturas culmina el 30 de junio y, según aseguró la propia Martínez Barbero este jueves, todavía no se había presentado ninguna candidatura oficial. L

Una de las principales incógnitas era si optaría a revalidar su cargo Lara Hernández, que fue elegida en primavera de 2025 junto a Carlos Martín, que dimitió el pasado verano sin que su puesto se haya ocupado hasta ahora. Después de la durísima carta de denuncia de la exsecretaria de Organización, que le acusó de aplazar el nombramiento de un nuevo coordinador y de mala praxis en el cargo, desde el entorno de la propia Hernández hay quien le disuadía de volver a dar el paso, aunque a día de hoy no ha hecho pública su decisión.

Verónica Martínez Barbero era el pricipal contrapeso a Hernández dentro de la organización, aunque había evitado confirmar el paso. Desde hace algunas semanas también apuntaban al nombre de Rosa Martínez, número dos en el ministerio de Pablo Bustinduy, al que aún miran en la coalición para que dé un paso al frente para ser el candidato en las próximas generales tras el paso atrás de Yolanda Díaz. Martínez fue diputada de Podemos en anteriores legislaturas y tiene un perfil más técnico y orientado a lo social, una figura nada discutida dentro de la organización.

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