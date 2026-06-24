Caso Zapatero
La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana
El contenido del teléfono de 'Gertru', su secretaria, revela la mediación a favor del Grupo Gloria
Un reciente informe aportado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía revela que José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.00 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares.
Las conclusiones de la Policía son resultado del análisis de los dispositivos incautados a la secretaria del expresidente, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, acreditan que los 200.000 euros abonados a Rodríguez Zapatero procedían formalmente de Focus Social Research ,vinculados a intereses del Grupo Gloria, por gestiones y contactos con altas autoridades bolivianas.
Las personas detrás de estos pagos, agrega la UDEF, trataban de mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. Además de con Arce, Zapatero se habría reunido o contactado con los ministros de Economía y Justicia bolivianos y con el Procurador General del Estado, el fiscal general del país sudamericano.
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