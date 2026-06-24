La mujer de Sánchez, en el banquillo
Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene las medidas "disparatadas y ofensivas" impuestas por Peinado
La esposa de Pedro Sánchez esta citada esta tarde para hacer entrega de su pasaporte
La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha elevado un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid buscando que "en el mínimo tiempo posible" levante las medidas cautelares que le impuso la semana pasada el juez Juan Carlos Peinado, entre las que se encuentran la retirada de pasaporte --del que deberá hacer entrega a las 18.00 horas de este miércoles--, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días ante un juez.
En cuanto al argumento expresado por el titular de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, en el sentido de que escoltas de Moncloa podrían ayudar a que se fugara de España para no tener que comparecer ante un tribunal del jurado, lo considera una conclusión "tan disparatada como ofensiva, y su sola formulación evidencia la debilidad del argumento que la sostiene".
Así lo señala en su recurso de queja ante los magistrados de la Audiencia, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que incide que dar por bueno el argumento de Peinado "equivaldría a sostener que el propio Estado es incapaz de controlar a sus propios agentes, y que la seguridad del Estado es, en sí misma, un factor de riesgo para la administración de justicia".
Las medidas fueron impuestas en la misma resolución en la que decidió sentarla ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción relacionados con la gestión de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y el supuesto uso privado de su asistente en Moncloa.
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