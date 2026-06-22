La mujer de Sánchez, en el banquillo
Peinado cita Begoña Gómez para que entregue su pasaporte el miércoles, el mismo día que Sánchez da explicaciones en el Congreso
Pide que le informe si dispone también de pasaporte diplomático "o de otra nacionalidad"
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez a las 1.800 horas de este miércoles 24 de junio para que hagan entrega del pasaporte, debiendo comunicarle ambas "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
La citación coincide con la jornada en la que el presidente Pedro Sánchez comparece en el congreso por las causas próximas al PSOE y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia tiene fecha del pasado sábado, el mismo día que acordó la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En esta resolución, impuso la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal y comparecencias quincenales de ambas ante la justicia.
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial estudia en una reunión de urgencia la posible apertura de un expediente disciplinario tras afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
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