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Condena Ábalos

Feijóo, tras la sentencia que condena a Ábalos: "De este colapso solo se sale convocando elecciones generales"

El líder del PP decidió ofrecer una rueda de prensa tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo

Sentencia de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, en directo: última hora y reacciones a las penas de cárcel

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, compareció este lunes en la sede de su formación en la calle Génova tras conocerse la condena a 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. El líder de la oposición fue tajante: "La verdad es que nunca pensé que iba a realizar una rueda de prensa después de una sentencia de este alcance, pero la democracia española está en una situación límite".

Tras mostrar su "respeto" por la sentencia del Tribunal Supremo (TS), señaló: "Yo no pienso negar la gravedad de lo ocurrido". Feijóo exigió por primera vez la dimisión de Pedro Sánchez por ser, dijo, "una vergüenza para el conjunto de los españoles". Y reclamó también la convocatoria anticipada de elecciones, tras remarcar que "Ábalos no se nombró solo" y que fue el presidente del Gobierno quien le entregó "el dinero público del ministerio más inversor", en referencia a la cartera de Transportes que ostentó entre los años 2018 y 2021. "De este colapso solo se sale convocando elecciones generales", remarcó.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, algo que solo abordó a preguntas de los periodistas, Feijóo se dirigió a los socios, sin aludir al PNV y a Junts, para decirles: "Después de una condena a veinticuatro años, ¿qué más necesitan para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?".

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