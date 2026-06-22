La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: "Me pasé una hora pidiendo que enviaran el Es Alerta a toda Valencia porque había pasado lo de Paiporta"

"No voy a poder olvidar en mi vida las llamadas de los alcaldes que me dijeron que veían morir a los vecinos. Mientras tanto, un conseller decía: 'Ya empieza la izquierda con su campañita'". Así se ha referido este lunes la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha comparecido ante la comisión de investigación de la dana de Valencia en el Congreso de los Diputados. Es la segunda en la que participa, tras la del Senado, a la que fue el pasado 27 de enero, al margen de su declaración en el juzgado de instrucción de Catarroja.

Bernabé ha criticado la falta de iniciativa y de información de la Generalitat Valenciana durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024. “En el Cecopi solo se habló de Forata porque solo el Gobierno a través de la CHJ dio la información que tenía. No dio la información de análisis pluviométricos. No dieron la información de más de 11 mil llamadas con las zonas que tenían los puntitos rojos. Lo pone el plan. Si se hubiera cumplido, y se sigue lo que indica, hoy no tendríamos que lamentar tantas muertes”.

Bernabé ha revelado que se enteró de las 19.000 llamadas que hubo ese día en el 112 “casi un mes después a través de los medios”. “Me enteré no sé cuánto después que habían manipulado un audio donde se decía que ellos tenían que vigilar los barrancos. Me he enterado hace cuatro días de que a las 6 de la tarde ya sabían que se estaba desbordando en Chiva y más tarde en Torrent”. “Lo han negado y no dijeron nada”. “La primera que habla de un desbordamiento fui yo a las 19:05 cuando nos volvemos a conectar. ¿Cómo iba a imaginar que no estaban haciendo su trabajo?”.

"Coordinación asimétrica"

Bernabé, a preguntas de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha dicho que “la coordinacion entre administraciones fue asimétrica”. Y ha recordado que ofreció la Unidad Militar de Emergencias a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, las 12 y 20 minutos de esa mañana. “El Gobierno estuvo a disposición de la dirección de la emergencia desde el primer momento. En 2024 no se celebró la reunión previa que se hizo en años anteriores, de coordinación con otros organismo del Plan de Inundación de la C.Valenciana. Desde que se activó el Plan el 24 de octubre no pasó nada, pero los estamentos del Gobierno estaban alerta y preparados”. Bernabé ha insistido en esa falta de caudal de información desde la Generalitat.

"Anatomía del despropósito"

En palabras de la diputada de ERC, Bernabé ha hecho la "anatomía del despropósito del 29-O". “Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde”, ha vuelto a decir, como en el Senado, celebrando que ahora la Generalitat sí convoque a todos a reuniones informativos. “Es la mejor manera de tener una coordinación”. “Lo que tenían que haber hecho cuando activaron la alerta hidrológica en el Magro y el Poyo, ¿qué informacion nos dieron? Tenían que vigilar los barrancos, hacer ronda de llamadas a los municipios para que reportaran información”, ha añadido.

“A las 12 de la mañana pedí que me pidiera la UME: todo hubiera cambiado. A las 5 de la tarde en el Cecopi todo era un caos porque ya era tarde. Intentabamos atender las emergencias que salían en cada momento”, ha añadido. Sobre la comunicación con el Gobierno, Bernabé ha relatado que habló con el ministro del Interior cuando sonaba el Es Alert.

La evacuación y el primer Es Alert

Sobre el Cecopi, también ha criticado que solo quisieran enviar el Es alert a la zona de Forata: “Me pasé una hora pidiendo que enviaran el Es Alert a toda la provincia porque había pasado lo de Paiporta”. Sobre las horas del Cecopi, que califica de "caos", se ha referido también a la idea de evacuar a la población aguas abajo de Forata que lanzó la consellera Pradas. "¿Cómo va a evacuar? Si evacuamos ponemos a la gente en peligro. Por eso en nuestra cabeza estaba elevar a plantas altas. Fue un error no ponerlo en el primer es alert. Yo pensé siempre que en el primero lo llevaba", ha selañado sobre el primer mensaje de las 20:11 horas.

Bernabé ha criticado también la construcción de relatos, en concreto la filtración de la llamada de Aemet de la que se desprendía que los organismos estatales no habían hecho su trabajo ese día: “Han sutraído pruebas de manera irregular, las ha manipulado y enviado a los medios”.

"Intervenir a la Generalitat"

Sobre la participación del Estado en la gestión de la emergencia, y preguntada por Nahuel González (EU-Sumar), si el Gobierno debió intervenir, ha defendido: "Hubiese sido peor. Ya hemos visto a lo que se han dedicado y eran responsables de la emergencia. ¿Se imagina que el Estado hubiera intervenido a la Generalitat, a la administración que estaba en el territorio, a qué hubiese jugado?".

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La delegada del Gobierno ha acusado también a la alcaldesa de València, María José Catalá, de mentir. En concreto, cuando dijo en la comisión de investigación del Congreso que el Gobierno le impidió que la Policía local operara en las zonas afectadas. Ha mostrado un correo que desmiente esa versión.