Vidal Quadras espera que el sicario que atentó contra él pase el resto de su vida detenido

El político conservador español Alejo Vidal Quadras, que el 9 de noviembre de 2023 fue víctima de un atentado en Madrid que lo dejó herido de gravedad y que se atribuye al régimen iraní, dijo este domingo que espera que el sicario que le disparó sea condenado y tenga que pasar el resto de su vida en la cárcel. "Tengo confianza en la justicia", subrayó Vidal Quadras en declaraciones a EFE durante un desplazamiento a Francia para participar en un encuentro de apoyo al Centro Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), un grupo de oposición al régimen de Teherán.

El que fue vicepresidente del Parlamento Europeo con el Partido Popular (PP) y luego uno de los fundadores de Vox indicó que calcula que el juicio se celebrará en el último trimestre de este año o en el primero de 2027. "Lo afronto -señaló- con la esperanza, y no tengo dudas, de que se haga justicia, y de que el sicario que me disparó pase el resto de su vida en la cárcel" y que se les impongan al resto de los acusados las penas correspondientes con sus responsabilidades.

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El supuesto autor material de los tiros que le alcanzaron en la cara es Mehrez Ayari, detenido en Países Bajos cuando aparentemente se preparaba a cometer otro atentado por encargo. Hay otros seis sospechosos por su presunta implicación en prisión provisional, mientras el supuesto coordinador del ataque contra Vidal Quadras, Sami Bekal, se encuentra en paradero desconocido y, según el político español, se ha refugiado en Irán. Desde el principio, Vidal Quadras vinculó ese atentado con su apoyo continuo durante muchos años al CNRI.