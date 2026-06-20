Caso Begoña Gómez
El PP acusa a Sánchez de convertir la Moncloa "en una guarida de delincuentes" tras la retirada del pasaporte a su esposa
Carlota Camps
"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal". Así ha reaccionado el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La argumentación del juez en el auto de apertura de juicio oral es que existe riesgo de fuga porque las penas que se le atribuyen van de los dos a los 16 años de cárcel. "España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya", ha rematado.
Antes de conocerse dicha resolución del juez Peinado, el número dos del partido ya había cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, durante la inauguración de la primera sede municipal de los populares en Barcelona. Tellado ha aprovechado para criticar que la Mesa del Congreso volviera a vetar que se vote la necesidad de un adelanto electoral, una petición que habían hecho tanto el PP como Junts, y ha dado por hecho que si no se permite la votación es porque el PSOE y Sumar saben que habría una "mayoría absoluta a favor de ello".
Sin embargo, ha pronosticado que el final de la legislatura está muy cerca: "A Sánchez y a su mafia le queda muy poco tiempo para seguir robando". Así lo ha sostenido, convencido de que cuando se convoquen elecciones -como muy tarde en septiembre de 2027- habrá un cambio de mayorías en el Congreso de los Diputados.
"Ahora, en el PSOE, si no tiene la familia imputada no eres nadie", ha agregado, tras cifrar en 15 casos actualmente abiertos que afectan de una forma u otra a las filas socialistas. "Es inasumible, que delincan más despacio", ha llegado a ironizar, tras avisar de que la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después: "El Gobierno se hunde, y ya no aguanta más".
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