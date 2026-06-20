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Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

La presidenta del Congreso pide al PSIB que afronte las primarias con la misma "fuerza e ilusión" con la que respaldó sus proyectos políticos

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol / J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

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Irene R. Aguado

Palma

Francina Armengol ha anunciado que no volverá a ser candidata a la presidencia del Govern balear y ha puesto así fin a una trayectoria de más de dos décadas en la primera línea de la política autonómica. La actual presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado su decisión en la reunión del Consell Polític del PSIB-PSOE celebrada en Casa Esment, en Palma de Mallorca, donde ha sido recibida con una larga ovación de los militantes.

"Quiero anunciar que no optaré a la candidatura de la presidencia del Govern", ha afirmado Armengol en la recta final de un discurso de más de una hora en el que ha repasado la actualidad política internacional, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens.

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