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El PP dice que el caso Amador es particular y que no afecta a la Comunidad de Madrid

El secretario general del PP ha opinado que "Pedro Sánchez trata de empatar" la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando "la realidad es que los casos de corrupción que rodean a su gobierno son escandalosos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado. / Marta Fernández - Europa Press

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EFE

Alicante

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado este viernes que la investigación en torno a Alberto González-Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, es "una cuestión particular que no afecta a una administración", en referencia a la Comunidad madrileña.

En una visita a las fiestas de las Hogueras de Alicante, Tellado ha opinado que "Pedro Sánchez trata de empatar" la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con este asunto cuando "la realidad es que los casos de corrupción que rodean a su gobierno son escandalosos y por cada uno de ellos ya tendría que haber dimitido".

"Sobre el caso del señor Amador, yo tengo que decir que es una cuestión particular que no afecta a una administración sino a una persona", ha recalcado el dirigente del PP, quien ha añadido que "querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el Sol con un dedo, que es lo que intenta Pedro Sánchez".

Para Tellado, "si hay un empresario que tiene que arreglar cuestiones concretas con la Hacienda pública es una cuestión personal que en nada afecta a la señora Isabel Díaz-Ayuso porque no afecta a la administración que dirige", y ha reiterado que se trata del asunto "de un particular" que debe aclarar lo que se investiga en sede judicial, sin que afecte "en nada a la administración de la Comunidad de Madrid".

Ha aclarado que "nadie en la dirección nacional del partido (PP) critica a los jueces" porque respetan las actuaciones judiciales y consideran que es en ese ámbito donde se deben sustanciar las responsabilidades, y ha agregado que la crítica a los magistrados "se lo dejamos al PSOE".

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"En estos momentos Sánchez está podrido de corrupción y ha llegado el momento de que asuma la realidad de su Gobierno y que entienda que España no se merece seguir por los derroteros en los que está", con unos dirigentes que, a su entender, "simplemente se atornillan en el Palacio de la Moncloa fundamentalmente para utilizar los resortes del poder en beneficio propio".

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