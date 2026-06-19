El juez Peinado abre nueva pieza contra el empresario recomendado por Begoña Gómez

El juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha acordado abrir una nueva pieza separada tras ser informado de que la Audiencia Nacional ha obligado a la Fiscalía Europea a cerrar sus pesquisas sobre determinados contratos que empresario Juan Carlos Barrabés --imputado junto a la mujer de Pedro Sánchez-- obtuvo en relación con diversos trabajos ofertados por la empresa pública Red.es

A su juicio, estas conductas pueden "ser constitutivas de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión", por lo que remite todo este asunto de nuevo a la Fiscalía de Madrid "a fin de que emita el correspondiente informe sobre la tipicidad de los hechos", según establece en una resolución con fecha de este jueves a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Lo hace después de que el juez Audiencia Nacional Antonio Piña, en su función de juez de garantías, haya revocado "íntegramente" el decreto por el que la Fiscalía Europea decidía asumir la investigación sobre determinados contratos que empresario Juan Carlos Barrabés --imputado junto a la mujer de Pedro Sánchez-- obtuvo en relación con diversos trabajos ofertados por la empresa pública Red.es. En este expediente declaró como testigo la propia Begoña Gómez el pasado mes de mayo.

Esta investigación se inició en la Fiscalía Europea después de que el pasado mes de abril el juez del caso Begoña Gómez pusiera a disposición del órgano europeo sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado que ponen reparos al proceso de adjudicación por el que este empresario obtuvo las adjudicaciones.

A instancias de la defensa de Barrabés, el juez de garantías -- encargado de valorar el cumplimiento de los derechos de los investigados por la Fiscalía Europea-- obliga a archivar estas actuaciones s al entender que los hechos que se pretenden ya se sometieron investigación y en su caso a posterior enjuiciamiento por el juez Peinado, "sin que el instructor haya extraído de ese objeto procedimiento alguno, ni se haya pronunciado sobre el mismo". A ello se añade las "dudas competenciales de la fiscalía europea, al acreditarse documentalmente por la abogacía del estado que no fue financiado con fondos europeos".

Investigación "a capricho"

A juicio de la defensa del empresario, la Fiscalía Europea pretendía "reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional con el pretexto de una sospecha policial irrelevante que no ha sido apreciada ni por el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y que forman parte del perímetro fáctico del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado" al que previsiblemente será sometido su cliente junto a la mujer de Pedro Sánchez y su asistente en Moncloa.

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Peinado remitió las conclusiones de la UCO y el organismo dependiente de Hacienda a requerimiento de los propios fiscales europeos. En ambos informes se ponían reparos a la adjudicación a la la UTE entre Innova Next -- propiedad de Barrabés-- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. Las pesquisas europeas también afectan a otra adjudicación para un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones. En estos contratos no hay cartas de recomendación por parte de la cátedra codirigida por Begoña Gómez que sí aparecieron en relación con otras adjudicaciones.