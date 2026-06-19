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Directo | Pedro Sánchez hace balance de la reunión del Consejo Europeo

Pedro Sánchez atiende a los medios tras la reunión del Consejo Europeo / EFE

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Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas.

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