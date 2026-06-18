El Gobierno logra un pleno de victorias legislativas en el Congreso pese a la presión de socios y oposición para convocar elecciones

La 'semana horribilis' en los tribunales que se le pronosticaba al Gobierno a punto estuvo de mezclarse con otro mal trago en el Congreso. El martes, durante unas horas, la Cámara Baja tuvo en potencia una votación para exigir a Pedro Sánchez que convocara elecciones. PP, Vox y Junts era la mayoría clara que iba a hacer realidad esa petición. Sin embargo, PSOE y Sumar atajaron esta vía en la Mesa del Congreso, vetando el texto y evitando así la materialización de una mayoría contraria a la continuidad del Ejecutivo. Pero lo que finalmente ha terminado salvando la semana es el pleno de victorias que ha logrado este jueves el Gobierno, sacando adelante tres normas, varios acuerdos internacionales -entre ellos el polémico tratado de Amistad con Francia- y esquivando los vetos cruzados a otros dos proyectos de ley.

Prácticamente 24 horas después de que el PP denunciara la "cobardía" de Sánchez y diese al Gobierno por "acabado", de que Junts arremetiera contra la "extrema debilidad" del Ejecutivo y el PNV fijara la aprobación de los Presupuestos como condición para la continuidad de la legislatura, las tres formaciones han terminado participando en una aritmética parlamentaria endiablada que ha dado oxígeno a Sánchez.

Al margen de las iniciativas sin carácter vinculante -proposiciones no de ley y mociones que han aglutinado alguna que otra mayoría en contra del Ejecutivo-, el Gobierno ha logrado una decena de victorias, salvando todos los asuntos legislativos. Con el bloque de la investidura, ha sacado adelante dos decretos ley, el que concreta las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ayuntamientos y el que establece exenciones fiscales para distintos acontecimientos de excepcional interés público. También una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que Formentera tenga su propio senador, adaptando la norma al último cambio de la Constitución.

Unos sí y otros no

Han sido los intereses cruzados entre quienes piden un adelanto electoral -PP, Vox, Junts y PNV- los mismos que también han servido al Gobierno para avanzar en la tramitación de dos de sus proyectos de ley. Primero, Junts ha salvado la ley del cine y de la cultura audiovisual de las enmiendas a la totalidad que presentaron populares y ultras. Esta fue una de las cinco leyes que los posconvergentes excluyeron del veto generalizado impuesto a las iniciativas del Ejecutivo cuando dieron por rotas las negociaciones a finales de 2025.

Por otro lado, ha sido el voto de PP y Vox el que ha evitado que decaiga el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para mejorar las condiciones de la educación pública, reduciendo las jornadas lectivas de los profesores a 23 horas en primaria y 18 en secundaria y rebajando los ratios de alumnos fijando límites de 22 estudiantes en primaria y 25 en secundaria. Junts y PNV habían presentado enmiendas a la totalidad, alegando una invasión competencial, pero tanto populares como ultras las han rechazado, permitiendo que continúe la tramitación de la norma.

Y a esto hay que sumarle la aprobación de seis acuerdos internacionales. El más relevante es el Tratado de Amistad con Francia que el Congreso rechazó hace un año con el 'no' de PP y Vox y la abstención de Junts y Podemos. En aquel momento, el rechazo se produjo porque el acuerdo contempla que cada tres meses, de manera alternativa, un ministro de uno de los países sería invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación, algo que generaba dudas sobre su inconstitucional. Ahora, el Ejecutivo ha logrado el 'sí' de posconvergentes y morados con una interpretación pactada con Francia que reduce estos encuentros a reuniones separadas.

Las críticas

La derrota, ya prevista, se ha producido en la moción del PP a la que se vetaron la autoenmienda de los populares y la enmienda de Junts pidiendo elecciones. Ambas formaciones, a las que se ha sumado Vox y se ha abstenido el PNV, han respaldado el resto del texto -sin carácter vinculante- en el que se "censura la anomalía" que implica que no se hayan aprobado Presupuestos en toda la legislatura y se "constata el bloqueo político en el que se ha instalado la legislatura", pese a que este pleno ha dado salida a varias iniciativas. Además, también se exige que Sánchez asuma la "responsabilidad política" por los presuntos casos de corrupción que le rodean y que depure responsabilidades.

Los diputados socialistas han terminado el Pleno de este jueves casi eufóricos, aplaudiendo su pleno de victorias durante varios minutos. Preguntada a la salida del hemiciclo por el motivo de tanto aplauso la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido sonriendo "¡Con la semana que llevábamos!" Los socialistas acaban la que iba a ser su semana horribilis con una gran sensación de alivio. En su opinión, la declaración de Begoña Gómez el lunes o de José Luis Rodríguez Zapatero el miércoles se han saldado con un resultado "positivo", en opinión de la mayoría de ellos, informa Luis Ángel Sanz.

La comparecencia el martes de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado también fue muy celebrada y valorada por el Ejecutivo y por el PSOE. "El PP y Vox ponen las expectativas penales tan altas, que luego si no hay medidas cautelares o ingresos en prisión, ellos mismos provocan la sensación de que al final no ha pasado nada", decía este jueves a EL PERIÓDICO un miembro del Gobierno.

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Aun así, con varias sentencias pendientes -como la del caso Mascarillas o la de David Sánchez- y muchas declaraciones judiciales por realizarse, la esperanza de la mayoría de los cuadros socialistas es que llegue pronto el efecto verano para que todo empiece a diluirse, como recuerdan que ocurrió en el verano de 2023 tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán.