III Foro Mediterráneo
Francisco de la Torre: "Los ayuntamientos españoles somos los más débiles de Europa en recursos y en competencia"
El alcalde de Málaga sitúa la autonomía de los consistorios y la liberación de suelo finalista para ampliar el parque de vivienda pública como los dos grandes retos de las capitales mediterráneas
Gloria Pérez
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sitúa la necesidad de disponer de suelo finalista para la construcción de vivienda y la falta de autonomía de los ayuntamientos como los dos grandes retos de las ciudades europeas. Así lo ha expresado durante su participación esta mañana en la segunda jornada del III Foro del Mediterráneo, organizado por el grupo Prensa Ibérica. "Los ayuntamientos españoles somos los más débiles de Europa en recursos y en competencia", ha expresado. De la Torre ha intervenido en la mesa redonda “Los retos del Mediterráneo” junto a otros primeros ediles de la costa mediterránea española, entre ellos, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
La mesa, moderada por Albert Sàez, director General de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, ha abordado por bloques cuestiones de relevancia para las grandes capitales de la costa mediterránea como son la vivienda, los efectos inmediatos que la Guerra en Oriente Próximo ha tenido sobre la vida de las ciudades españolas, la conectividad y la cooperación para el desarrollo.
Vivienda, la asignatura pendiente de las capitales mediterráneas
Han pasado ya 26 años desde que De la Torre iniciara su mandato en Málaga. En este tiempo, el primer edil destaca "cosas positivas y algún tema negativo" en materia de vivienda. El primer edil ha asegurado desde Barcelona que el gran reto de la ciudad es la puesta a disposición de los Ayuntamientos más suelo con todos los trámites burocráticos resueltos. "El problema que noto es que falta suelo finalista. Hay suelo para 6.000 viviendas ahora mismo que está parado y no podemos tramitarlo en urbanismo porque no tiene la potencia eléctrica concedida", ha expresado.
De la Torre ha reivindicado que "ha faltado previsión para tramitar el suelo finalista que necesitamos con urgencia" y pide una mayor libertad de los ayuntamientos para poder implantar una tasa de impuesto sobre la pernoctación en Málaga capital. El alcalde ha explicado a sus homólogos en las ciudades de Cartagena, Barcelona y Palma que su proyecto "de reflexión" para estudiar el problema de la vivienda turística ha sido crear una moratoria de tres años que impide crear viviendas de uso turístico. "El reto es hacer compatible el éxito de la ciudad con efectivamente que el suelo residencial y la vivienda para los malagueños siga existiendo y no disminuya", ha recordado. Francisco de la Torre ha invitado a reflexionar sobre la Málaga metropolitana y la falta de espacio por la cercanía de las montañas a la costa.
Según De la Torre, el "enorme" desafío de la capital malagueña es la convivencia del turismo europeo con la vida de los residentes. Y propone cambios en el sector de la construcción: "Creo que a los promotores había que plantearle la reflexión de que como en el mercado libre ganan, tratar de que por cada vivienda libre que hagan, construyan una VPO obligatoria".
Éxito tecnológico de Málaga
El coloquio ha finalizado con una reflexión sobre el "gran" éxito de la tecnología en Málaga y la apuesta de la ciudad por su Parque Tecnológico (PTA). De la Torre ha tenido unas palabras para el director general del Parque Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera, a quien ha agradecido la iniciativa de construcción de residencias para ingenieros en la zona.
En este sentido, el alcalde ha aprovechado su último minuto de intervención para hablar de su apuesta por la colaboración público-privada en el ámbito de la vivienda y ha puesto de manifiesto su interés por la cooperación para el desarrollo de Europa con África. "Es absolutamente necesaria", ha concluido.
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