Moción de censura
Feijóo admite contactos con otros partidos para una moción de censura contra Sánchez
Invita al PNV a pasar de las palabras a los hechos: "hay que posicionarse"
Exige a Junts y PNV que no sean “trileros” y apoyen una moción de censura instrumental: “Hagámoslo”
Redacción
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves que el PP está teniendo contactos "en tiempo real" con otras fuerzas políticas para impulsar una moción de censura y después convocar elecciones.
En una rueda de prensa en Bruselas y a la pregunta de si va a intensificar los contactos para una moción de censura y que el nuevo Ejecutivo convoque elecciones, Feijóo aseguró que tiene "contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y les estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer hagámoslo", según EFE.
Feijóo dijo que ante el "atrincheramiento" del Gobierno y su negativa a convocar elecciones la única solución que tiene el PP es "remover al Gobierno" para "elegir otro que las convoque".
Desde Bruselas, según recoge Servimedia, aseguró este jueves que “la única solución” que existe para forzar la convocatoria de elecciones anticipadas es “remover al Gobierno” a través de una moción de censura instrumental a la que emplazó a Junts y PNV, a los que instó a que no sean “trileros” y vayan más allá de “las palabras”.
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