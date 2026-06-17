Zapatero autoriza al juez a revisar todo su patrimonio fuera de España y pide confianza: "No les decepcionaré"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, emitió un comunicado tras su primera jornada declarando ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por su imputación en el caso Plus Ultra en el que asegura que se le acusa de "muy graves delitos que no he cometido". Para reforzar su defensa, el expresidente ha realizado una "autorización universal voluntaria" al tribunal y que este pueda así revisar todas sus cuentas y bienes fuera de España. "Para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta", sostiene.

"No tengo absolutamente nada fuera de España", enfatiza Zapatero tras negar también cualquier gestión para facilitar el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Por ello y ante el 'shock' en las filas socialistas y buena parte de la izquierda que lo erigió en referente moral pide "confianza". "No les decepcionaré", asegura.

Lo que sí da por hecho Zapatero es que el proceso será largo. "Nos costará más o menos tiempo demostrarlo", asume para concluir apuntando que "la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán".

El expresidente socialista pide respeto a la presunción de inocencia, como vienen reclamando desde Ferraz y Moncloa, y se revuelve contra la decepción que este caso puede estar causando en una buena parte del electorado progresista por los juicios paralelos. "Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia", lamenta, "lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí".

Zapatero aseguró tras su imputación que daría explicaciones a los medios de comunicación. Algo que no se ha producido y que justifica: "Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme". Ahora, una vez declarado ante el juez, asegura que "no tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas".

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"He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán", apunta en el comunicado mientras en privado fuentes de su entorno añaden que es optimista y está fuerte y con "ganas" de ejercitar su derecho a la defensa. El presidente optó por ese silencio por su estrategia de defensa y de ahí que hasta ahora aguantara sus explicaciones a la ciudadanía, hecho que quería hacer cuanto antes para exponer su versión.