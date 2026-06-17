Vox pone el foco en la Consejería de Agricultura en plena negociación para su posible entrada en el Gobierno con el PP

"Vox siempre ha defendido el campo y vamos a seguir haciéndolo contra viento y marea". Campo, campo y campo. La portavoz adjunta de la formación en el Parlamento, Paula Badanelli, ha marcado las prioridades de Vox en la comunidad andaluza a la vez que ha denunciado las políticas que desarrolla el Gobierno de Juanma Moreno en esta materia. Todo, en plena negocación para una investidura del dirigente popular.

Badanelli ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa semanal del Parlamento de Andalucía donde ha tratado de esquivar las preguntas sobre los avances de las negociaciones. Este miércoles se cumple un mes desde la celebración de las elecciones y poco se sabe sobre cuándo podrá celebrarse un pleno de investidura.

Pese a este interés por el campo, la dirigente de Vox no ha querido avanzar si su formación ostentará algún cargo. "No vamos a hablar de carteras ni sillones hasta que las medidas no estén pactadas", ha insistido para seguir el camino marcado por su formación, para asegurar que esta es su "única exigencia". "Hasta que las medidas no estén acordadas, no tiene mucho sentido", ha defendido la diputada.

Rechazo del sector agrícola a Vox

Si bien desde Vox no han pedido de forma oficial una consejería en Andalucía, las palabras de Banadelli dejan entrever el interés de su formación por hacerse cargo de la cartera de Agricultura para poder poner en marcha sus políticas. "Más agua menos restricciones", ha reclamado la diputada. Además, ha aplaudido la labor de sus compañeros de en otras comunidades en las que son ellos los que lideran esta consejería.

Cabe recordar que las organizaciones agrícolas ya rechazaron de forma indirecta la llegada de los de Santiago Abascal a la Consejería. Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reclamaron "la continuidad de los equipos de decisión y gestión" y aplaudieron la labor de los equipos de trabajo. Además, subrayaron la importancia de las negociaciones con Europa.

Badanelli ha subrayado que "PP y Vox no son lo mismo" y que este es el motivo por el cual las negociaciones son importantes. "Somos bastante diferentes y esperamos poder demostrarlo", ha aclarado a preguntas de los medios. En esta línea, y tras insistir en el "ambiente cordial", ha explicado que "se sigue trabajando" sobre las medidas de ambas formaciones y que, cuando "haya algo que comunicar, se hará oficialmente".

"Seriedad y discrección"

Sobre los tiempos, poco se sabe más allá de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, anunciara un posible pleno de investidura a principios de julio. En otras comunidades se han extendido hasta cuatro meses las conversaciones, pero la portavoz adjunta del grupo parlamentario ha señalado que "va a depender de cuando se aborden las medidas y se cierren". Así, ha querido puntualizar que "cada territorio tiene sus circunstancias y sus tiempos".

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Por el momento, debido a la "seriedad y discrección" con las que tanto PP como Vox han envuelto las conversaciones, se desconoce si ambas formaciones han intercambiado ya la batería de medidas que consideran prioritarias. Aun así, para conocer las de los de Abascal solo hay que mirar a otros territorios para saber que impondrán su prioridad nacional, el apoyo al campo, la reducción de impuestos y la lucha contra la "inmigración ilegal".