Sesión de control
Directo | Sánchez responde con el anuncio de nuevas medidas por la guerra en Irán ante las andanadas de corrupción de Feijóo
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Madrid
Puede parecer mentira, pero por una vez en la sesión de control al Gobierno ha habido un anuncio político, más allá del intercambio de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ante las duras críticas del líder del PP -ha tildado de "cobarde" y de no ser demócrata a su homólogo socialista- el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar que a finales de junio el Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán a la espera de ver cómo se desarrolla el alto el fuego anunciado esta semana.
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