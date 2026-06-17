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Sesión de control

Directo | Sánchez responde con el anuncio de nuevas medidas por la guerra en Irán ante las andanadas de corrupción de Feijóo

Sánchez afronta un nuevo cara a cara con Feijóo en el Congreso en medio de una creciente presión para adelantar las elecciones / Redacción

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Puede parecer mentira, pero por una vez en la sesión de control al Gobierno ha habido un anuncio político, más allá del intercambio de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ante las duras críticas del líder del PP -ha tildado de "cobarde" y de no ser demócrata a su homólogo socialista- el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar que a finales de junio el Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán a la espera de ver cómo se desarrolla el alto el fuego anunciado esta semana.

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