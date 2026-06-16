Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Se cumple la primera hora

Ya va una hora de reunión. En la audiencia preliminar de este lunes, el juez Juan Carlos Peinado escucha a todas las partes y decide si hay argumentos suficientes para enviar a juicio a los tres imputados en la causa, que son además de la esposa del presidente, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

A la audiencia preliminar acuden todas las partes personadas además de los investigados y sus defensas. Así están presentes la Fiscalía, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense, que actúa como acusación particular al considerarse perjudicada por las presuntas irregularidades.

El juez Peinado concede turno de palabra a acusaciones y defensas para fijar posición antes de decidir sobre la apertura de juicio. Los investigados, por su parte, pueden intervenir o guardar silencio, según convenga a su estrategia procesal.

Después, el instructor celebrará una vistilla específica para decidir si impone medidas cautelares a los investigados. La acusación popular, ejercida por Hazte Oír, reclama para Gómez la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Para solicitar estas medidas, la acusación popular esgrime que existe riesgo de fuga o de que la investigada pueda obstaculizar la causa