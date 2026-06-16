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Tribunales

El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón

La mujer que acusa al ex portavoz de sumar de agresión sexual alegó estar trabajando fuera de España

Archivo - Elisa Mouliaá

Archivo - Elisa Mouliaá / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado este martes la "detención y presentación" en el juzgado de Elisa Mouliaá, que ayer volvió a incumplir con la citación judicial que se había decretado después de que el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón --procesado por una supuesta agresión sexual a la actriz-- se querellara contra ella por calumnias.

El juez pretende que sea llevada ante el para declarar como investigada en estos hechos por unas manifestaciones relacionadas con una supuesta extorsión a testigos en la causa por delitos sexuales.

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