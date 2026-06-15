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Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
El PP denuncia un "calvario judicial" para el PSOE y una "vergüenza nacional" para España
El Partido Popular (PP) denunció este lunes el "calvario judicial" del PSOE, la semana en que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le investiga por liderar presuntamente una organización criminal que cometió varios delitos relacionados con el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. El portavoz nacional del primer partido de la oposición, Borja Sémper, en su rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Comité de Dirección de los populares, afirmó además que para los españoles es toda una "vergüenza nacional", citando también la comparecencia este mismo lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y las últimas revelaciones sobre la trama de la considerada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.
Lee la crónica de Mariano Alonso Freire
El PSOE dilata la querella contra Leire Díez y no valora la investigación de las joyas de Zapatero
El PSOE no ha querido hoy valorar las novedades judiciales del caso Zapatero, en especial la investigación sobre las joyas encontradas en su despacho. Y sigue dando largas a las posibles acciones legales contra la llamada fontanera del partido, Leire Díez, aunque siguen también sin descartar ninguna. Como ha asegurado hoy en rueda de prensa la secretaria de Organización, Rebeca Torró, "hay que ser prudentes" y "el proceso judicial tiene que avanzar más" antes de tomar esa decisión. Algunos dirigentes han pedido en público que el partido se querelle contra Díez, como ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otros comparten esta opinión en privado. Ferraz, de momento, no anuncia ninguna.
En cuanto a Zapatero, Moncloa y Ferraz siguen manteniendo su apoyo al expresidente, que declara este miércoles en la Audiencia Nacional. Pero la dirección del partido no ha querido valorar las últimas novedades judiciales conocidas en torno a la tasación de sus joyas: "No vamos a entrar a valorar lo nuevo que se está conociendo". "Aún no ha declarado. Hay que respetarle a él y hay que respetar esos tiempos de la justicia aunque a nosotros también nos gustaría que ya lo hubiera hecho porque eso va a ser determinante", ha asegurado Torró.
Lee la crónica de Luis Ángel Sanz
Begoña Gómez entrará por el garaje a los juzgados
El Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado permitir que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acceda este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado a una audiencia preliminar, a través del garaje, después de que el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno así lo solicitara ante el "riesgo" para su "seguridad".
En un acuerdo gubernativo, la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, accede a la solicitud de la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, permitiendo que Gómez ingrese en la sede judicial de Plaza de Castilla por esa zona.
Todo ello en el marco de la causa en la que Peinado ha propuesto juzgar a Gómez con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
El escrito recoge la reclamación del Departamento de Seguridad de Moncloa, que señala que las circunstancias en el exterior de los juzgados "aconsejan" la entrada por el garaje "para garantizar" tanto la seguridad de Gómez "como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados".
El Tribunal de Instancia de Madrid plasma las advertencias de Moncloa sobre el "ambiente hostil y de rechazo social evidente" en los aledaños de la plaza judicial, "con exhibiciones de diversas pancartas tanto a la entrada como a la salida de la investigada" y la convocatoria a través de redes sociales de "grupos hostiles y críticos con la acción y política del Gobierno, como ha sucedido en anteriores ocasiones".
Tras recibir el informe favorable de la empresa de seguridad de los juzgados, el Tribunal de Instancia accede a lo solicitado por Moncloa, si bien matiza que la autorización no se extiende al abogado de Gómez, que deberá acceder por el acceso general para profesionales.
Señala, además, que "cualquier medida de protección de Begoña Gómez desde su entrada y durante su permanencia en el edificio deberá realizarse en coordinación y colaboración entre la empresa de seguridad adscrita a estos juzgados y el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno".
Junts ve la legislatura "herida de muerte": "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda"
"Herida de muerte". Así es como Junts ve la legislatura española, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara a 1,3 millones de euros su valor. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", ha afirmado este lunes el portavoz del partido, Josep Rius, tras la reunión semanal de la dirección del partido.
Iván Gil
La UCO asume que las siglas P.S. anotadas por Leire Diez se refieren a Pedro Sánchez
“Ser abogado del hermano de P.S”, se anota en la "posible estrategia" a seguir para boicotear el procedimiento contra David Sánchez.
Cristina Gallardo
El número dos de la Guardia Civil abrió un expediente a los investigadores del 'caso Koldo' un día después de que su directora hablara con Leire Díez
El último informe de la UCO acredita que Mercedes González tenía constancia previa de las maniobras "presuntamente delictivas" de la fontanera del PSOE.
Un nuevo informe de la UCO acredita que partió de Cerdán la iniciativa de contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire
La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.
Cristina Gallardo
Begoña Gómez entrará por el garaje a la vista preliminar con el juez Peinado
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, entrará este lunes al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sienta por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la ha citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.
Vox se querella contra Zapatero por delitos contra la Hacienda Pública y Contrabando*
Vox ha presentado una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el Tribunal Central de Instancia, Sección Instrucción, por posibles delitos contra la Hacienda Pública y de Contrabando. Esta decisión se ha tomado tras conocerse el informe preliminar de tasación que cifra en más de 1,3 millones de uros el valor de las joyas incautadas.
La querella, según informó la formación que preside Santiago Abascal, señala que no existe justificación alguna, documental o fiscal, de la adquisición e importación de las piezas encontradas en el registro de las oficinas de Zapatero.
Esto hace, a su juicio, que haya indicios de delitos contra la Hacienda Pública, al no haber documentación que demuestre que el expresidente cumpliera las obligaciones tributarias para unas joyas con un valor mínimo superior a 1.3 millones de euros.
De la misma manera, desde Vox consideran que podría haber incurrido en un delito de contrabando, que quedaría constatado en el informe del Instituto Gemológico de España, que establece el origen de muchas de las piezas fuera de nuestras fronteras, sin que exista ninguna documentación aduanera.
Mariano Alonso Freire
El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción"
Lunes, comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de la que podría salir con fecha para el juicio oral; martes, comparecencia en la comisión de Interior del Senado de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, quien deberá aclarar su relación con la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, tras varias negaciones y vaivenes explicativos sobre los encuentros entre ambas; miércoles, día que como siempre arrancará en lo político con la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, vendrá sin duda marcado por la primera comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama y al final de la semana, el viernes, comparecencia en la comisión de Justicia del Senado de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para dar explicaciones sobre los encuentros que Leire Díez tuvo en su día con el número dos del Ministerio Público, Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado inhabilitado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz. El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción".
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