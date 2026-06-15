Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesPaz Irán-EEUUDebut España MundialVacacionesJuan Gutiérrez CCFDroga colegio Almodóvar¿Lluvia en Córdoba?Campaña CCFPintora del PapaIncendio Cerro MurianoFP en CórdobaAntigüedad cochesNacionalizacionesInfocaMiguel Ángel TorricoVirgen de Araceli
instagramlinkedin

En el Congreso

PSOE y Sumar desbloquean la ley para despenalizar las ofensas religiosas y a la Corona

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano.

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano. / Alejandro Martínez Vélez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

En un momento crítico para el Gobierno, acosado por los presuntos casos de corrupción, los dos partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, han acordado desbloquear la ley para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos, a la Corona y a otras instituciones. Buscando recuperar la iniciativa legislativa y reunir nuevamente al bloque de la investidura, ambos partidos han pactado reactivar la tramitación de la norma que se debatió por primera vez en diciembre de 2023, a los pocos meses de arrancar la legislatura, y que llevaba congelada desde entonces.

La norma, que fue impulsada por Sumar, a instancias de Izquierda Unida, y que ha sido retocada con este acuerdo, propone la supresión del Código Penal de mecia decena de artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias, injurias contra la Corona o el uso de imágenes de los miembros de la Familia Real; el artículo 496 que recogía las injurias a las Cortes Generales o a los parlamentos autonómicos; el 525 que tipifica los delitos contra los sentimientos religiosos; el 543 sobre las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos. También se incluye una reforma del 504 para eliminar el delito de calumnias e injurias a otras instituciones, como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Supremo.

Noticias relacionadas

"Esta reforma es una urgencia democrática", ha dicho el líder del PCE y coportavoz de Sumar, Enrique Santiago. A su lado, el portavoz del PSOE en la comisión Constitucional del Congreso, Artemi Rallo ha recalcado en que el objetivo es "fortalecer la protección del derecho a la libertad de expresión" y "alinear a España con los estándares internacionales". También ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha sostenido que la norma refuerza la libertad de expresión porque "una democracia fuerte no necesita de delitos de opinión para protegerse".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
  2. Los cordobeses cambian sus preferencias a la hora de elegir sus vacaciones por el encarecimiento de los precios
  3. El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
  4. Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
  5. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  6. Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana
  7. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  8. El Ejército baraja un origen natural en el incendio de Cerro Muriano, donde trabaja la UME de Sevilla

Córdoba supera las 13.700 donaciones de sangre hasta mayo y crece en nuevos donantes

Córdoba supera las 13.700 donaciones de sangre hasta mayo y crece en nuevos donantes

El futbolista Rafa Mir es condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones

El futbolista Rafa Mir es condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones

El jurado del Trofeo Municipal Manolete declara desierto el premio de 2026: "No ha habido ninguna faena rotunda"

El jurado del Trofeo Municipal Manolete declara desierto el premio de 2026: "No ha habido ninguna faena rotunda"

Junta y Diputación destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario

Junta y Diputación destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario

Felipe VI sobre el debut de la selección: "Creo que es un partido asequible pero nunca se sabe porque los partidos son siempre fuente de sorpresas"

Desarticulado un grupo criminal en Puente Genil por robos con fuerza en varias provincias andaluzas

Desarticulado un grupo criminal en Puente Genil por robos con fuerza en varias provincias andaluzas

El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto

El Córdoba CF activa el mercado: Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto

Los adiestradores caninos desmienten el mito: “Los perros más inteligentes no siempre son los más fáciles de educar”

Los adiestradores caninos desmienten el mito: “Los perros más inteligentes no siempre son los más fáciles de educar”
Tracking Pixel Contents