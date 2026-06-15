PSOE y Sumar desbloquean la ley para despenalizar las ofensas religiosas y a la Corona

En un momento crítico para el Gobierno, acosado por los presuntos casos de corrupción, los dos partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, han acordado desbloquear la ley para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos, a la Corona y a otras instituciones. Buscando recuperar la iniciativa legislativa y reunir nuevamente al bloque de la investidura, ambos partidos han pactado reactivar la tramitación de la norma que se debatió por primera vez en diciembre de 2023, a los pocos meses de arrancar la legislatura, y que llevaba congelada desde entonces.

La norma, que fue impulsada por Sumar, a instancias de Izquierda Unida, y que ha sido retocada con este acuerdo, propone la supresión del Código Penal de mecia decena de artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias, injurias contra la Corona o el uso de imágenes de los miembros de la Familia Real; el artículo 496 que recogía las injurias a las Cortes Generales o a los parlamentos autonómicos; el 525 que tipifica los delitos contra los sentimientos religiosos; el 543 sobre las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos. También se incluye una reforma del 504 para eliminar el delito de calumnias e injurias a otras instituciones, como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Supremo.

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"Esta reforma es una urgencia democrática", ha dicho el líder del PCE y coportavoz de Sumar, Enrique Santiago. A su lado, el portavoz del PSOE en la comisión Constitucional del Congreso, Artemi Rallo ha recalcado en que el objetivo es "fortalecer la protección del derecho a la libertad de expresión" y "alinear a España con los estándares internacionales". También ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha sostenido que la norma refuerza la libertad de expresión porque "una democracia fuerte no necesita de delitos de opinión para protegerse".