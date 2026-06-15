Catalá, sobre la dana en el Congreso: "No se activó la megafonía en las pedanías porque nadie nos avisó"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido en la comisión del Congreso que investiga la dana que nadie preveía que el barranco del Poyo pudiera desbordarse hacia las pedanías situadas al sur de València. En su comparecencia, ha señalado entre los fallos de aquella jornada el Plan de Inundabilidad del consistorio, que ha recordado que fue aprobado por el anterior equipo de gobierno, al no prever que la inundación pudiera afectar a Forn d'Alcedo, Castellar y La Torre, donde hubo 17 fallecidos, a lo que ha complementado con la falta de alertas sobre esta situación: "Nadie nos avisó que venía una riada" para admitir, acto seguido, que de haberlo sabido, "hubiéramos tomado otras decisiones".

Catalá ha comparecido en el Congreso, donde estuvo como diputada hace casi dos décadas, siendo así la primera munícipe de una localidad afectada en pasar por este foro. En València fallecieron 17 personas, la tercera localidad con más víctimas mortales el 29 de octubre. Es por ello por lo que ha indicado que no se puede decir "que se ha hecho todo bien", eso sí, ha matizado que el Ayuntamiento de València "estuvo donde tenía que estar e hicimos todo lo que estaba en los protocolos", documentos en los que se ha escudado para defender la actuación del consistorio, algo que no ha hecho, por otra parte, con la actuación de la Generalitat Valenciana.

Así, la alcaldesa ha indicado que el plan de inundabilidad señalaba que si había desbordamiento del Poyo el agua "iba a ir a los arrozales", que este barranco no pasa por el término municipal, que el 29-O se ejecutaron "todas las medidas" del protocolo, incluida la convocatoria del Cecopal y que sus responsabilidades se basaban en informar "aguas abajo" y nada relativo "aguas arriba". La referencia le ha generado un choque directo tanto con el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, como el del PSPV, Víctor Camino, que le han reprochado que en el plan se indica que dentro de las acciones de seguimiento está el "intercambio de información" con los ayuntamientos de aguas arriba. "No puedo enviar policías a cada pueblo por donde pasa el Poyo", ha replicado.

Entre las acciones que no se hicieron el 29-O, Catalá ha justificado que no se suspendieron las clases porque los técnicos así lo recomendaron por la mañana cuando todavía había alerta naranja, un debate que llegó tras hablar por la mañana con la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso y ha negado que hubiera tenido que activar la megafonía que está habilitada en las pedanías afectadas. "No puedo activar megafonía ni sistemas de comunicación si nadie me avisa a mí que llegará el agua a València ni está previsto que llegue a València en el plan de inundabilidad", ha explicado.

LA alcaldesa de València, María José Catalá, comparece en la comisión de la dana en el Congreso. / Eduardo Parra/Europa Press

Con ello, ha citado como primer incidente que afecta a la localidad una llamada de la policía "a las 20:04 por la Estación València Sur", siete minutos antes del Es Alert. A las 20:13 horas, fue el alcalde pedáneo el que llamó a Catalá, según ha señalado, para decirle que La Torre se estaba inundando, lo que impedía ya activar esa megafonía. "Nadie nos avisó que venía una riada", ha indicado, un aviso que situó como responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pese a que a quien ha señalado que el ayuntamiento llamaba durante todo el día para pedir información actualizada era al 112 dependiente de Emergencias de la Generalitat.

Esas llamadas, ha recordado el diputado del PSPV, llegaron a comunicaciones entre el 112 de Emergencias de la Generalitat y Aemet. "Me insistían en la evolución para esta tarde", le pregunta el técnico del 112. Ante ello, responde que la "parte de Valencia, todo lo que sería el Túria en este caso, más al sur con el Júcar, sí que podían sufrir crecidas. Esta mañana los litorales han tenido grandes acumulaciones y ahora se desplaza hacia el interior implica que va a seguir teniendo un aporte esa cuenta importante", responde el técnico de la Agencia dde Meteorología aunque indica que hasta donde tiene conocimiento el Turia está "desviado de la ciudad", sí advierte que los acumulados de lluvia en "el interior norte son sorprendentes (...) eso a las cuencas de los ríos y demás se va acumulando y puede llegar al litoral en forma de crecidas". Esa información, no obstante, Catalá ha asegurado que no llegó al ayuntamiento.

"Claro que hay fallos"

"Tenemos que convenir que Emergencias tiene una laguna atroz en torno a lo que estaba pasando", le ha interpelado el diputado de EH Bildu, Mikel Otero, ante esta falta de información por parte de la Generalitat. "Claro que hay fallos, pero lo que pasó en València era imprevisible, había un margen de imprevisibilidad enorme, no se establecía una posibilidad de llegada de agua", ha respondido Catalá que ha evitado en todo momento criticar directamente al gobierno autonómico, del PP, pero sobre el que ha indicado que su responsabilidad política "la ha asumido" con dimisiones, especialmente la de Carlos Mazón.

El nombre del expresident de la Generalitat ha sido una constante en las preguntas a la alcaldesa, sobre todo en relación con los mensajes enviados en el grupo de Whatsapp del Consell con cita especial a los de Mazón pidiendo a los miembros del Ejecutivo valenciano "inundar de datos los medios de comunicación". Prácticamente todos los portavoces de la izquierda han comenzado por estos mensajes sus respectivas intervenciones. "No estoy aquí para valorar grupos de whatsapp donde no estoy ni participo, he dicho lo que tenía que decir", ha replicado al tiempo que ha negado haber recibido instrucciones del exjefe del Consell ese día.

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No obstante, Catalá no solo es alcaldesa de València, es también una de las principales dirigentes del PPCV y de ahí la insistencia, con fotografía incluida en el escaño de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, de los dos referentes 'populares' abrazados. Ante las preguntas sobre Mazón, Catalá ha indicado que ha sido "el único que ha asumido responsabilidades políticas" por la gestión de la dana del 29 de octubre con su dimisión como president de la Generalitat. "Lo que hizo bien, mal o muy mal ya las asumió", ha contestado situando a su vez en una "decisión personal" continuar como diputado en las Corts. "Todos los diputados tienen la libertad de decidir si siguen con su escaño", ha añadido.