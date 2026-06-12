Zapatero, imputado por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su oficina en la madrileña calle Ferraz, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto dado a conocer este viernes, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero sobre este nuevo asunto para que pueda ejercer su derecho de defensa, al tiempo que señala la declaración por estos hechos para el mismo día para el que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, esto es, los próximos 17 y 18 de junio.