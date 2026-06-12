Feijóo pide elecciones a Sánchez y urge a una "reconstrucción nacional" ante el actual "nivel de degradación"

Vigo se convirtió este viernes en la lanzadera del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para volver a pedir elecciones generales cuanto antes y plantear las medidas que entiende necesarias para ejecutar una profunda "reconstrucción nacional" si llega a la presidencia del Gobierno. Lo hizo desde la tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia, donde estuvo arropado por la plana mayor del partido, entre ellos el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la líder del PP local, Luisa Sánchez; conselleiros como María Martínez Allegue; Francisco Botas, presidente de Abanca; y también figuras relevantes del tejido económico de la ciudad como la presidenta del Celta, Marián Mouriño. Por el ambiente previo se podría decir que fue un acto preelectoral. Y el discurso de Feijóo ante el empresariado lo certificó.

El dirigente popular sostuvo que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha agotado la confianza de los ciudadanos y aseguró que la situación política está impidiendo abordar los problemas reales del país. "España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia, con las demandas de la gente y con la agenda reformista que necesita nuestro país", afirmó.

Tras cargar contra Sánchez por su gestión y por los casos de corrupción que rodean al Gobierno, Feijóo centró buena parte de su intervención en las medidas económicas e institucionales que pretende impulsar si llega a la Moncloa. Entre ellas destacó una auditoría de las cuentas públicas para conocer el destino de los fondos europeos, del incremento de la recaudación tributaria y del aumento de la deuda acumulada durante los últimos años.

"¿Dónde están los 180.000 millones más de recaudación anual, los 80.000 millones de fondos europeos y los 520.000 millones de deuda pública?», se preguntó antes de comprometer una «auditoría total para que se sepa la verdad total".

La reforma fiscal figura también entre las prioridades del líder popular. Feijóo defendió la necesidad de aliviar la carga tributaria sobre familias y empresas y anunció una revisión de todas las subidas de impuestos aprobadas durante los últimos años. "Les aseguro que habrá rebajas fiscales", afirmó, reivindicando la política tributaria aplicada por el PP en Galicia durante sus mandatos al frente de la Xunta.

La competitividad empresarial ocupó otro de los ejes de su discurso. El presidente del PP apostó por reducir trámites administrativos, garantizar una mayor estabilidad regulatoria y facilitar la llegada de inversiones. "España no puede aspirar a traer más inversión mientras siga aumentando la presión sobre quienes crean empleo o arriesgan capital", advirtió.

Entre las medidas concretas planteadas figura la implantación de un sistema de reconocimiento mutuo de licencias entre comunidades autónomas para evitar que una empresa tenga que repetir trámites administrativos en distintos territorios. A su juicio, la simplificación burocrática resulta imprescindible para mejorar la productividad y favorecer el crecimiento económico. La digitalización, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y una política más favorable a la actividad empresarial completan el paquete de reformas presentado por Feijóo, que reivindicó el papel de los emprendedores y rechazó que el éxito económico sea contemplado con recelo desde las instituciones.

Feijóo también puso el foco en el mercado laboral. Alertó del incremento del absentismo y defendió la necesidad de vincular las mejoras salariales al aumento de la productividad. "Para incrementar los salarios se exige solucionar dos problemas: el del absentismo y el de la productividad", señaló.

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El líder de los populares no hizo referencia a la situación política de Vigo (es más, es únicamente el tercer acto público que celebra en la ciudad desde su salto a Madrid en 2022), pero sí aludió a Galicia en varias ocasiones. Es más, puso a la comunidad gallega que él mismo dirigió durante trece años como ejemplo, destacando la estabilidad política gracias a que Alfonso Rueda mantiene la mayoría absoluta del PP, la evolución de las exportaciones y la llegada de nuevas inversiones industriales a la comunidad. "Galicia es referente de buena gestión y eso es lo que quiero recuperar para España", afirmó.