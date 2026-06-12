El Ejército despliega una franja robótica de combate en Eslovaquia

En un ejercicio que desvela ahora el Ejército de Tierra, por primera vez han sido desplegados drones y máquinas complementarias para crear una franja robótica defensiva en una misión exterior de las Fuerzas Armadas.

La franja robótica es una innovación de la guerra nacida en el frente de Ucrania. Consiste en establecer una línea de terreno de diversas anchuras en la que son los robots, y no los seres humanos, los que levan a cabo el primer contacto con fuerzas enemigas.

El despliegue ha sido llevado a cabo por militares españoles del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión y otros del Ejército desplegados en Eslovaquia en la misión de liderazgo de una brigada de disuasión de la OTAN en el flanco Este europeo.

Durante seis días, sobre el terreno del campo de maniobras de Lèst, el punto en el que tienen su base las fuerzas españolas, se han repartido sensores, drones terrestres y aéreos, emisores y antenas de guerra electrónica y sistemas antidrón.

Kilómetros de anchura

España es ya el primer país que prueba una franja robótica militar en un ejercicio Pilot Project fuera de su territorio. No estaban solo los militares: al ejercicio, bautizado Pilot Project 5, o PP5, han acudido técnicos de 20 empresas españolas, así como expertos llegados de Alemania y de Ucrania.

Drones desplegados por la Legión en Eslovaquia, en el invierno pasado. / EMAD

El ejercicio, según informa el Ejército, se enmarca en una maniobra más grande, la Strong Lineage, con la que se pone a prueba la capacidad de crecer rápidamente a brigada del contingente multinacional que manda España en Eslovaquia.

Pero el Pilot Project 5 se liga, además, a los planes que el Ejército tiene de probar sus capacidades en el llamado "campo de batalla transparente", aquel en que, por la acción de drones de observación principalmente, todo movimiento, toda emisión, son captados, adquiridos... y batibles.

La franja robótica establecida en el PP5 tenía varios kilómetros de anchura. En ese espacio el protagonismo es de los "sistemas autónomos" y robots gobernados a distancia. Las máquinas son la nueva vanguardia, y los efectivos humanos se colocan por detrás, en zonas más seguras.

El contingente desplegado en Eslovaquia también está utilizando en pruebas un dron DJI FlyCart 30. No es necesariamente un arma, sino un robot volador de reabastecimiento para pelotones desplegados. El dron puede llevar hasta 40 kilos de munición, o de combustible, agua, comida, medicinas... Para los militares es una solución logística en entornos peligrosos, que reduce la exposición de soldados humanos y lleva ayuda a primera línea con gran rapidez.

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Los ensayos que hace el Ejército en Eslovaquia son continuidad de las pruebas de drones y otras máquinas en las Campañas de Experimentación Táctica, que han tenido como escenario la base de la Legión en Viator (Almería) y que impulsa el Centro de Fuerza Futura de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra.