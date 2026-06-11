El Congreso tramita la reforma para evitar bloqueos judiciales a la eutanasia tras el 'caso Noelia'

Han pasado tres meses desde que la joven Noelia Castillo accedió a la eutanasia, cumpliendo así la petición que llevaba más de un año y medio paralizada por la oposición de su padre. Asesorado por Abogados Cristianos, el progenitor judicializó el caso hasta llevarlo a Europa, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabó desestimando sus recursos. Precisamente para evitar dilaciones y bloqueos judiciales como los que sufrió Castillo, una iniciativa de reforma de la ley de eutanasia impulsada por el Parlament -con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP- ha superado este jueves su primer trámite en el Congreso.

La modificación legal, que empieza ahora su tramitación en la Cámara Baja con el "sí" de todos los partidos salvo PP y Vox, pretende limitar a un máximo de 25 días la resolución de los recursos judiciales que puedan bloquear el acceso a la prestación de ayuda para morir. También busca acotar la resolución judicial a una sola instancia y a un órgano contencioso superior. Antes de llegar a Estrasburgo, el recurso del padre de Noelia pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Todos ellos consideraron que la solicitud de la joven estaba avalada por las revisiones, los informes médicos y psicológicos, y las comisiones de garantía previstas en el mecanismo legal.

Mejorar las grietas que destapó el caso Noelia

Los tres diputados catalanes que han viajado a Madrid para defender la propuesta -Sara Jaurrieta, del PSC; Jordi Fàbrega, de Junts; y Juli Fernández, de ERC- han subrayado que el objetivo de la reforma es "agilizar" los recursos judiciales sin alterar los procesos de garantía que contempla la ley. Acompañados por la asociación 'Dret a morir dignament', a la que han agradecido haber defendido con "rigor y dignidad" el despliegue de la norma, los tres representantes han asegurado que la modificación va en la línea de "mejorar" las "grietas" que ha destapado el caso de Noelia, no de cuestionar un derecho que ya está reconocido desde 2021.

"Este derecho ya lo conquistamos; lo que busca esta reforma es perfeccionarlo", ha explicado Fernández, quien ha recordado que la motivación de la propuesta es dar "certezas" a las personas que, por sus "circunstancias de vida insoportable", quieran ejercer su derecho a morir dignamente. "La ley ahora no es la más digna ni decente posible, aunque lo es mucho más que cuando el derecho no estaba reconocido y se hacía a escondidas", ha añadido el republicano, con la mirada puesta en el caso de Castillo.

La socialista Jaurrieta, en su turno, ha justificado la necesidad de mejorar la norma para evitar que a las personas que han decidido de "forma autónoma y consciente tomar este camino, en función de su propia experiencia vital, se les alargue todavía más el sufrimiento".

"No es una decisión improvisada, precipitada o frívola; es darle más garantías a nuestro ordenamiento jurídico y sanitario", ha argumentado Fàbrega, de Junts, quien ha recordado que una persona, para recibir la eutanasia, debe solicitar la prestación dos veces, contar con dos valoraciones médicas independientes, recibir información exhaustiva sobre el resto de alternativas y obtener el visto bueno de una comisión de garantía independiente. "Les pido que no la dejen arrinconada en ningún cajón; esto no debilita ninguna garantía, solo adapta el procedimiento a la dignidad humana", ha apuntado.

Las palabras de León XIV

El debate en el Congreso coincide con la visita de León XIV a España y se celebra pocos días después de que el Papa, en un discurso pronunciado en ese mismo hemiciclo, se posicionara en contra del aborto y la eutanasia. "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia", afirmó. El posconvergente, anticipándose a la respuesta de la oposición -PP y Vox-, ha hecho referencia a esas palabras y ha lanzado la siguiente declaración: "Pocas cosas son más humanas y esencialmente cristianas que respetar la libertad y la dignidad de las personas hasta el último momento de su vida [...] Los terceros que tratan de frenarlo juegan a ser Dios, y no podemos permitirlo".

Como cabía esperar, el PP ha hecho suyas las palabras del Pontífice. "No es para arrojarnos las palabras del Papa, pero sí para entender que nos interpeló a todos", ha dicho el diputado del PP Antonio Román, que ha insistido en que con esta reforma se "recortan garantías" ante una decisión irreversible y que está articulada por quienes "reparten odio a las personas que piensan diferente". "Nunca son suficientes las garantías para defender la vida", ha manifestado el popular, tras apuntar que "la dignidad está en la vida y no desaparece cuando hay una enfermedad".

Un argumentario muy parecido al de Vox, el otro partido que ya en su día votó en contra de la ley de eutanasia. María de la Cabeza Ruiz ha empezado su intervención acusando a los partidos que apoyan la ley de eutanasia y su modificación de "empujar a la muerte" a las personas. "Matar a una persona no devuelve ninguna dignidad", ha espetado la diputada de extrema derecha, quien ha tildado de "suicidio asistido" el derecho a morir dignamente. "¿Qué diferencia hay entre un suicidio autoinfligido y uno asistido?", ha preguntado al hemiciclo.

Mayoría en el hemiciclo

El resto de formaciones, que suman mayoría con los impulsores, han agradecido al Parlament que haya empezado a trabajar para mejorar la "dignidad" de las personas que, por circunstancias de salud y bajo unos supuestos legalmente especificados, quieran poner fin a su vida. Marije Fullaondo, de EH Bildu, ha apelado a la "humanidad, respeto y dignidad" que esta reforma otorga a esas personas, y Mikel Legarda, del PNV, ha defendido su "sí" para "impedir que terceros puedan cometer un atentado contra el derecho a la vida privada". Javier Sánchez, de Podemos, ha argumentado que "solo quien toma esta decisión puede decidir sobre su derecho personalísimo".

Por parte del BNG, Néstor Rego ha hecho lo propio al cuestionar "los principios morales" de los terceros que quieren prolongar una decisión tomada por otra persona. "Hay quien pretende presentar la muerte y la dignidad como conceptos incompatibles. Nosotros, en cambio, estamos convencidos de que pueden y deben ser complementarios", ha dicho el diputado gallego.

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Todos los grupos que han apoyado la modificación legal han hecho un alegato en favor de lo que el filósofo Séneca dijo en la Antigua Roma y que Fàbrega, de Junts, ha recordado desde el atril: "Lo que importa no es vivir mucho, sino vivir bien".