Compromís fija el 4 de julio la asamblea que ratificará a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía

Compromís ya ha puesto fecha a la ratificación de Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía. Será el 4 de julio, el día que se celebrará una asamblea extraordinaria, según ha explicado la coalición valencianista en un comunicado, y tal como había acordado la ejecutiva de la ciudad hace una semana, siguiendo la petición del exalcalde de València, Joan Ribó.

En asamblea extraordinaria, Oltra explicará ante la militancia el proyecto político que encabezará para, asegura la coalición, "articular una alternativa al gobierno de María José Catalá que desaloje a PP y Vox del Ayuntamiento de València, y vuelva a poner los barrios y su vecindario en el centro de la política municipal".

A la cita se invitará a otras fuerzas políticas y organizaciones sociales para que participen de una asamblea abierta que servirá como pistoletazo de salida para impulsar una candidatura de Compromís "abierta e ilusionante que permita devolver la dignidad y el buen gobierno que la ciudadanía de València merece".

Hace tres semanas, Ribó envió una misiva la misiva a la ejecutiva de la ciudad donde reclamaba "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios" para "ratificar" a la exvicepresidenta del Consell. Esto es, la fijación de una fecha para una asamblea extraordinaria local. Finalmente, la ejecutiva hizo suyo el escrito del exalcalde pero dejó en el aire la fecha, a la espera de acoradarlo con Oltra.

Así pues, se han superado las diferencias internas surgidas en torno al aterrizaje de la exvicepresidenta, que había disparado los rumores sobre cómo se iba a elaborar la futura lista electoral, teniendo en cuenta la voluntad de los dos principales partidos, Més e Iniciativa, de incorporar también a otras fuerzas de izquierdas y movimientos sociales. En ese sentido, la convocatoria de una asamblea no resuelve este extremo.

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La propuesta de Ribó también apoyaba "integrar otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil" en una lista "unitaria e ilusionante" e instaba a confeccionarla "siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso".