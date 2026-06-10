Sesión de control
El PP examina a Margarita Robles en el Pleno del Congreso: "¿Cuál ha sido su papel en el Gobierno?"
"¿Puede España garantizar su seguridad sin presupuestos?", reza textualmente el tercer interrogante dirigido a la ministra
EP
El PP aprovechará la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para examinar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que parece dar por amortizada, pues una de las preguntas que ha registrado para ella es que "cuál ha sido su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez?".
La titular de Defensa es objeto de otras dos preguntas de los 'populares', según consta en la relación de cuestiones registradas por los distintos grupos parlamentarios para ese Pleno de control, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Además de la que le dirige la diputada Sofía Acedo sobre su papel en el Ejecutivo, en el que ocupa la misma cartera desde 2018, también el portavoz en la Comisión de Defensa, Carlos Rojas, busca debatir con ella, en su caso, para que le explique si la política de Defensa del Gobierno es "coherente".
"¿Puede España garantizar su seguridad sin presupuestos?", reza textualmente el tercer interrogante dirigido a Robles que lleva la firma del portavoz adjunto de Defensa, Agustín Conde.
Para esta sesión de control han comunicado ausencia un total de nueve miembros del Consejo de Ministros: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, Arcadi España; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Agricultura, Luis Planas; Igualdad, Ana Redondo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
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