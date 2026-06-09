La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 26 de mayo sobre las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández resalta la "relevancia" de la participación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama acusada de cobrar "comisiones" por contratos de esta empresa pública.

Esta es la tercera red de corrupción que encabezaría Cerdán, pues la UCO también le sitúa como máximo responsable del plan que desarrolló Leire Díez para menoscabar investigaciones judiciales contra el PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez; pero también le señala como líder de la organización que cobró mordidas por adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos de ministro y Koldo García de asesor.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado continúa hoy con las comparecencias de Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar e investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien fue contratado, según el PP, por esa empresa misma empresa navarra. 22 JULIO 2025 Carlos Luján / Europa Press 22/07/2025. Carlos Luján; / Carlos Luján / Europa Press

En el caso de la SEPI, los agentes ubican a Cerdán "en un plano superior a los miembros del grupo autodenominado como Hirurok" (nosotros tres en euskera, en alusión a Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso --socio de Cerdán (45%) en la empresa navarra Servinabar 2000 SL". El informe considera que los tres integrantes del chat sí se encontraban "en un plano de igualdad de roles entre sí".

Decisiones estratégicas

Así, el papel de Cerdán estaría relacionado "con decisiones de un carácter más estratégico, como pudiera ser la ubicación de algunos de los investigados en puestos que consideran relevantes en el seno de la Administración pública".

Además, los agentes han descubierto que Cerdán también se vincula con "actuaciones concretas enmarcadas en las operativas investigadas".Y por eso resultó "beneficiario económico de la actividad desplegada por este grupo, en tanto en cuanto era titular de forma velada del 45%" de Servinabar.

El socio empresario de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola (i), a la salida de la Audiencia Nacional, / Diego Radamés / Europa Press

El informe policial pone de manifiesto la importancia que la SEPI habría tenido en los hechos investigados, "no solo porque en su ámbito societario es donde el grupo Hirurok desplegó principalmente su actividad presuntamente delictiva, sino porque es precisamente la dimisión y posterior cese de Vicente Fernández como su presidente, lo que habría propiciado la creación del grupo".

"Orientar expedientes"

Y ahí es dónde aparece "el interés de Cerdán en que Vicente Fernández continuara al frente del organismo o, posteriormente, en introducir a Leire Díez en su estructura con el objetivo de mantener cierta influencia sobre la misma", completa la UCO, que destaca que Fernández poseía "la capacidad de orientar determinados expedientes en atención a sus intereses".

En 2020 Cerdán llega a insistir en un mensaje en la importancia que otorgaba a la implicación de Fernández en sus negocios con la SEPI: "Te necesitamos trabajando", reconoció el ex secretario de Organización del PSOE. En este sentido, una anotación procedente de una de las libretas intervenidas a Leire Díez atribuye a Vicente Fernández una posición "no visible pero oficial, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas", completa la UCO.

En este sentido, la propia Leire Díez señaló a Vicente Fernández en un mensaje: "Vamos a recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe". Y entonces su interlocutor respondió: "Y con mucho orden. Además de que ahora mismo tenemos que mirar por nuestro culo y nuestras economías".

Leire Díez niega cobros ilegales

Fuentes cercanas a Leire Díez desmienten que la exmilitante socialista haya cobrado comisiones ilegales. Las ciatdas fuentes explican que las retribuciones por labores de consultoría no son irregulares.

La UCO sostiene, en este sentido, que la trama se valió de la empresa Servinabar 2000 SL, que contrató a Vicente Fernández, para canalizar "parte de las ganancias generadas fruto de la actividad supuestamente delictiva desarrollada". Habrían recibido al menos 117.612 euros de un contrato adjudicado por Mercasa (18.119 euros) y 99.492 euros por dos facturas emitidas a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri por un expediente de contratación en el Parque Empresarial Principado de Asturias SL.

Leire Díez en la rueda de prensa que ha ofrecido y ha aparecido Víctor de Aldama. / José Luis Roca

La organización, con la participación activa de Cerdán, también habría cobrado de la empresa Tubos Reunidos SL, que fue registrada la semana pasada y que recibió un rescate de 112.8 millones de la SEPI. Ingresó 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

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Una segunda operativa bajo sospecha se relaciona con el grupo Forestalia. "Vicente Fernández habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones. Por este otorgamiento se había pactado previamente el pago de 200.000 euros a Hirurok", concluye la UCO.