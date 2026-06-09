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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron acusados como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' Paco Martínez.
Tono Calleja Flórez
Villarejo declara en Kitchen que le encargaron buscar el dinero que ocultaba Bárcenas y determinar si tenía información "sensible" sobre el emérito
El comisario principal Marcelino Martín-Blas ha negado cualquier relación con el acoso contra el extesorero del PP.
Seguirá Villarejo
El próximo 9 de junio se reanudará con el interrogatorio al excomisario José Manuel Villarejo. El fiscal seguirá preguntando al acusado, que se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel por parte de la Fiscalía por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015.
Concluye la sesión del juicio por la trama Kitchen de este lunes. No habrá nuevas jornadas hasta el próximo 9 de junio
Tono Calleja Flórez
Villarejo declara en el juicio de Kitchen que Rajoy "a través de terceros" le pedía que le informara porque "no se fiaba del ministro"
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que el entonces director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino le encargó que captara "como colaborador a una persona", en alusión a Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, y que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, "a través de terceros", le pedía "que le informara directamente porque no se fiaba de las versiones que le pudiera contar el señor ministro, a ese señor que está todo el día rezándole a las vírgenes", ha dicho, en referencia a Jorge Fernández Díaz.
En otro momento, Villarejo ha explicado que las fuentes que captó le dijeron que Bárcenas "grababa todo", por lo que después ha explicado que daba por hecho que dispondría de "grabaciones del señor Rajoy y tendría grabaciones de sus movimientos económicos. Ojalá hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha completado.
En cuanto a la denominación de operación Kitchen, el comisario Villarejo ha explicado que con "esta acción de inteligencia" se trataba de llegar "hasta el fondo de la cocina de Luis Bárcenas, de dónde cocina él sus cuentas bancarias; y por eso a cada una de mis fuentes les identifiqué como cocinero 1, cocinero 2. La Kitchen es un nombre periodístico, que encajaba bien", ha completado.
Más información, aquí: https://www.elperiodico.com/es/politica/20260601/villarejo-declara-juicio-kitchen-rajoy-130894024
Habla de Rajoy
Sigue la declaración de Villarejo. El excomisario afirmóo en el juicio que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se aprovechó de una operación "correcta" y "oficial" para localizar bienes en el extranjero del extesorero del PP Luis Bárcenas, "para si había algo que le afecta a él también trincarlo".
Eugenio Pino, que se enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP y sustraerle información incriminatoria para el PP entre 2013 y 2015, ha enmarcado Kitchen en una operación de inteligencia conocida por su superior, el director general de la Policía Ignacio Cosidó, que tenía como objetivo localizar el dinero del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
El que fuera máximo jefe uniformado de la policía entre 2012 y 2013 ha definido a Villarejo como "un agente libre", al que se le adjudicaban trabajos de "inteligencia", sobre todo de "información".
También ha explicado Eugenio Pino que fue él quien ordenó que se pagara con fondos reservados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se había quedado sin ingresos y estaba "descargando camiones" y no podía estar al lado de la familia de Bárcenas, que estaban siendo investigados. "Le digo a Villarejo, cuando se hace cargo del asunto porque se lo encargo yo; dile si quiere colaborar, porque sé que ha colaborado con la Guardia Civil", ha completado Pino, que ha recordado que el matrimonio de Bárcenas mantenía un coche preparado para viajar a Suiza, cuyo posible conductor era el propio Ríos.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260601/jefe-policia-rajoy-rosalia-kitchen-130886115
Declara Villarejo
Tras el turno de Eugenio Pino llegó el momento de declarar del excomisario José Manuel Villarejo. Adelantó que va a contestar al fiscal y a su abogado, además de las preguntas que hagan los magistrados del tribunal
El tribunal que juga la llamada trama Kitchen ha anunciado que tras la sesión de este lunes, el juicio se reanudará el próximo 9 de junio
El jefe de la policía con Rajoy reconoce que encargó a Villarejo "una operación de inteligencia" sobre la mujer de Bárcenas
El ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Eugenio Pino ha reconocido en el juicio de Kitchen que encargó en 2013 al comisario jubilado José Manuel Villarejo que llevara a cabo una "operación de inteligencia sobre Rosalía Iglesias", la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se alargó hasta 2016.
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