La jueza de la dana fuerza a Mazón a decir si entrega sus 'whatsapps' ahora que ya se ha personado

No se le pasa una a la jueza que instruye la causa de la dana. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha insistido este lunes para recordarle al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la petición que ya le hizo para que aportara voluntariamente sus 'whatsapps' y llamadas del día de la dana. Un requerimiento que había quedado suspendido a la espera de que la Audiencia de Valencia resolviera sobre la personación del exjefe del Consell. Ahora que la instancia superior ha dado la razón al dirigente 'popular' y le ha permitido formar parte del procedimiento, la instructora vuelve a la carga y le repite el ofrecimiento.

En una providencia suscrita este lunes, Ruiz Tobarra requiere a la repersentación jurídica de Mazón, el letrado Ignacio Gally, para que en un plazo de tres días "manifieste si aporta voluntariamente para su unión a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes de fecha 29 de octubre de 2024, y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería, de dicha fecha, relacionados con la emergencia de la dana". Así, le explica que puede aportar incluso las facturas correspondientes a los listados de llamadas. En caso ed que la defensa del 'expresident' decidiera colaborar, señala que tanto las llamadas como los mensajes deberían ser cotejados por la letrada de la administración de justicia, como se hace habitualmente en estos casos.

La magistrada ya hizo este requerimiento el pasado 24 de marzo, cuando acordó la citación de Mazón como testigo, pero su letrado pidió que figurara en la causa con las garantías de un 'preinvestigado'. Esto es, sin obligación de responder, de decir verdad, y con la capacidad de impugnar las decisiones de la jueza, entre otros derechos. Tras el rechazo de la jueza, la defensa llevó la cuestión a la Audiencia y pidió esperar a su resolución. "Estaremos a la espera del resultado del recurso", expuso en un escrito el pasado 7 de mayo. Pues bien, una vez la Audiencia ha avalado su postura, y después de que la jueza anulara su citación en calidad de testigo, el 'expresident' tendrá que mojarse: su abogado deberá dejar negro sobre blanco si va a colaborar en este extremo.

Hasta la fecha, tanto investigados como múltiples testigos han decidido entregar a la causa tanto la nómina de sus llamadas como las conversaciones por mensajería instantánea que mantuvieron en los días clave de la emergencia. Así, no solo los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas o su 'número dos' Emilio Argüeso, sino también otros testigos importantes como el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, o incluso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de alcaldes y técnicos, han accedido a entregar sus comunicaciones.

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Respecto a Mazón, en la causa solo figura el listado de llamadas que él mismo aportó a Les Corts Valencianes. Un documento no oficial elaborado por el propio president donde solo aparecen la hora y el interlocutor de 19 llamadas de aquel día pero sin detallar la duración de las mismas ni quién es el que llama a quién. Si finalmente decidiera responder positivamente a la solicitud de la jueza, la letrada de administraicón de justicia podría cotejar las llamadas y otros datos telefónicos sobre los mismos.