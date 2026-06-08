La trama de Leire Díez planeó convertir la sede central de Correos en Sevilla en un Parador con la entrada de Acciona o una empresa que pagó al "lugarteniente" de Zapatero

Los tentáculos de la trama Leire se extienden hasta la capital de Andalucía. La fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, planteó junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario de Servinabar, Antxon Alonso, el proyecto para convertir la sede central de Correos en el centro de Sevilla en un Parador Nacional de Turismo con la entrada de dos empresas vinculadas a la trama.

Así consta en los documentos de Díez intervenidos hace dos semanas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporados al sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Entre ellos, hay un escrito que refleja los asuntos que trataron en varias reuniones de la trama en verano de 2021. La primera de ellas tuvo lugar el 21 de junio de ese año, y en ella participaron la propia Díez, Fernández y Alonso, según consta en el encabezado del documento.

Entre los múltiples objetos tratados en la reunión y bajo el apartado "Correos", se presentaba el plan para la capital hispalense: "Transformación del edificio central de Sevilla en Parador de Turismo". En la nota se advertía asimismo que este asunto se trataba de un "proyecto muy confidencial". Además, especificaba "se apoyaría en TRAGSA para la rehabilitación-construcción" del edificio, situado en la Avenida de la Constitución, arteria principal del centro histórico de la ciudad, a unos pocos metros de la Catedral de Sevilla.

Por entonces Díez era responsable de comunicación de la empresa pública del uranio, ENUSA, en un cargo que ocupó entre 2018 y 2021, aunque su influencia iba mucho más allá, a tenor del sumario del caso. En noviembre de ese año fue nombrada nombrada jefa del Área de Relaciones Institucionales de Correos que por entonces presidía Juan Manuel Serrano, el que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta su llegada a la Moncloa. Sin embargo, ya antes de su nombramiento son muchas las referencias de Díez a las gestiones relativas a esta institución.

Empresas vinculadas a la trama

En las notas intervenidas por la UCO también se hace alusión a la "posible entrada de ACCIONA o ALDESA" en este proyecto, dos empresas con las que se relaciona la trama. Por una parte Acciona, empresa con la que Santos Cerdán pactaba presuntamente comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas a través de Servinabar; o bien Aldesa, empresa controlada por un grupo chino vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero.

En el auto de imputación del expresidente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apuntaba a los pagos de esta empresa a Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez Martínez, considerado por el juez como el "lugarteniente" de Zapatero, que era el principal receptor de pagos de esta empresa.

El proyecto, cinco años después, no se ha llevado a cabo, y se quedó únicamente en un plan. En otra de las notas de Díez intervenida por la UCO vuelve a hacer referencia a este asunto. Se trata de una reunión que se celebró el 6 de julio de 2021, el día que arrancan las fiestas de San Fermín, y que se celebró en Pamplona.

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Más concretamente, se desarrolló "en la sede de Servinabar", empresa que la trama de Cerdán habría empleado para canalizar comisiones de obras públicas previamente amañadas a través de formar cooperativas para presentarse a las adjudicaciones. En el escrito relativo a esa segunda reunión, se observa anotado a mano el comentario que certifica que "este proyecto no está avanzando". A día de hoy no ha trascendido públicamente a nivel oficial que contemple esta conversión.