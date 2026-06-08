León XIV en el Congreso: "La vida debe ser reconocida desde su concepción"
En su discurso más político, si es que alguno no lo ha sido, León XIV ha reclamado ante las Cortes Generales -Congreso y Senado- la búsqueda de una solución al "drama migratorio" que "exige una respuesta" que debe pasar por una "acogida respetuosa y posibilidades reales de integración", respaldando así la regularización que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. También ha avalado la posición del Ejecutivo a la hora de defender la paz y el orden internacional, mostrándose en contra del "rearme como respuesta". Pero no todo han sido guiños al Ejecutivo. El Papa se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, defendiendo que toda vida debe ser "reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia".
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