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Sánchez ve "muy emocionante" que León XIV reconozca el compromiso de España por la paz

Sánchez ve "muy emocionante" que León XIV reconozca el compromiso de España por la paz

Javier Vendrell Camacho

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Sánchez ve "muy emocionante" que León XIV reconozca el compromiso de España por la paz

Javier Vendrell Camacho

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "muy emocionante" que el papa León XIV agradeciera ayer el compromiso de España con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz. En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se ha manifestado así al ser preguntado por las palabras de ayer del pontífice en el Palacio Real de Madrid.

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