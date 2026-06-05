La directora de la Guardia Civil intercambió mensajes con Leire Díez tras su última reunión y tras ser alertada de la “campaña de descrédito” a la UCO

El sumario del caso Leire ha puesto en el foco la relación entre la exmilitante socialista, imputada por maniobrar para desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Una relación donde se produjeron al menos tres reuniones entre diciembre de 2024 y abril de 2025, según acredita la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a que la relación que habría continuado a través de mensajes después de esa última cita, en virtud de los mensajes enviados entre ambas.

Después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negase la semana pasada que se hubiera producido encuentro "de ningún tipo" entre Díez y González, el ministro recondujo sus palabras este viernes, cuando se escudó en que dichos encuentros no habían abordado asuntos relativos a la Guardia Civl. Estas palabras llegaron después de que la Guardia Civil emitiera este jueves noche un comunicado oficial donde admitía la existenca de al menos dos reuniones, pero rebajándolas encuentros "rápidos" de "unos 15 minutos", en un intento por marcar distancias.

El comunicado asegura que las citas se produjeron en las inmediaciones del organismo, no en la sede oficial, y que en esas conversaciones se produjeron "sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil". En la última reunión, admite el comunicado, Díez le planteó situar en su departamento al exagente Rubén Villalba -imputado en el caso Koldo por darle presuntamente un chivatazo de que era objeto de investigación-.

Esta oferta, de la que informó EL PERIÓDICO, se habría tratado en la última reunión que tuvieron, que la UCO sitúa el 2 de abril de 2025. Desde entonces, sostiene el comunucado oficial, no se habrían producido más encuentros entre ambas. Pero el informe de la investigación sí acredita conversaciones entre ambas que tuvieron lugar después de esa reunión, que habría terminado abruptamente, según la versión oficial. El comunicado dice que en ese encuentro "la directora rechaza de plano" la propuesta de Díez, "recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro".

Pero el contacto continuó más allá de aquel día de abril. El informe detalla mensajes de Leire Díez que hacen referencias a múltiples conversaciones con la directora de la Guardia Civil, como el 9 de mayo, donde asegura a la abogada de Koldo Garcia, Leticia de la Hoz, haberle "pasado" informaciones periodísticas a González. Pero más allá de las propias declaraciones de Díez, el informe acredita la existencia de mensajes entre ambas el 11 de mayo de 2025 a las 09.16 horas, más de un mes después de su última reunión.

Tras ser alertada sobre las maniobras

Los mensajes, detalla la UCO, fueron eliminados por parte de la propia González ese mismo día, cuando activó los mensajes temporales. Este borrado se produciría poco después de una reunión de alto nivel en la Guardia Civil, en la que se alertó sobre las maniobras de las cloacas del PSOE para "desacreditar" a la UCO.

En esa reunión, celebrada el 8 de mayo de 2025, participaron el número dos de González, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, con Alfonso López Malo, el jefe de la Policía Judicial, de la que depende de la UCO. Entre los asuntos a tratar había un documento, bautizado "Campaña descrédito UCO..doc", elaborada por el departamento de información económica de la UCO (DIECAN), según consta el informe incorporado al sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En esa reunión se abordó esa nota, "donde se informaba que Leire DIAZ tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa", según describen los investigadores.

López Malo pidió al DAO que el contenido de esa nota "fuese puesto en conocimiento de la Directora de la Guardia Civil". Después de esa petición, "el DAO le manifestó que la Directora General ya era conocedora de la misma", detalla el informe de la UCO. De esta manera, acredita que Mercedes González tenía conocimiento de esta campaña contra la UCO por parte de la trama de Leire desde el 8 de mayo de 2025. Tres días después, González volvió a intercambiar mensajes con Díez.

Inicio de investigaciones internas

La fecha también es relevante, porque es precisamente en ese periodo cuando los investigadores sitúan el inicio de expedientes internos contra los investigadores de los casos que afectaban al GObierno. "Entre el 09.05.2025 y el 14.05.20255 , por parte de la Dirección General de la Guardia Civil", detalla el informe, "tuvo lugar la incoación de una información reservada dirigida sobre los investigadores de la Unidad Central Operativa", detalla el informe.

Díez también habla abiertamente de la influencia que ejerce sobre la Guardia Civil, y en una conversación con el expresidente de la SEPI y miembro de la trama, Vicente Fernández, "pone de manifiesto que podría utilizar su "amistad con la DG de la GC" en asuntos relacionados con la actividad que se investiga", detalla el informe de la investigación.

Los investigadores también señalan que Díez "habría pretendido el inicio de una investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora". Finalmente, y tras los contactos entre Díez y González, se iniciaron varios expedientes internos -"información reservada"- para investigar la procedencia de informaciones periodísticas.

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El sumario de la UCO da buena cuenta de la relación que mantenían Díez y González e incluye la existencia de "indicios" que apuntan a que "Leire le estaría haciendo llegar información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" a la máxima responsable de la Guardia Civil.