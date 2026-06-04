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Trama del PSOE, en directo | Última hora del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y la declaración de testigos
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido.
Primero, turno para Gallardo
La jornada arrancará con la declaración de Miguel Ángel Gallardo y, a continuación, será el turno de David Sánchez. En tercer lugar comparecerá la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; después lo hará la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, seguida de la exdirectora de Recursos Humanos de la institución provincial, Juana Cintas.
La sesión dedicada a la declaración de los once investigados se desarrollará este jueves de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Si no diera tiempo a concluir en esa fecha, el calendario prevé continuar el viernes día 5 hasta las 14,00 horas.
Una vez hayan declarado los once investigados, el juicio proseguirá los días 8 y 9 de junio, jornadas en las que se presentarán los informes finales de las distintas partes personadas en la causa.
David Sánchez declarará en el juicio por su contratación en Diputación de Badajoz
El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, está citado a declarar este jueves, 4 de junio, como investigado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por su incorporación en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios.
Según el orden fijado para la vista de este jueves, David Sánchez intervendrá en segundo lugar, justo después de la declaración del expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Al inicio de la sesión de este miércoles, el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha detallado el turno de declaración de los once investigados para este jueves, 4 de junio, a partir de las 10,00 horas.
Cristina Gallardo
Leire Díez alardeó de su mediación para que el 'dos' de Cerdán buscara trabajo a la mujer que denunció al fiscal Grinda: "Juanfran ha sido obediente"
La testigo explicó que dos personas que le ayudaron en el pleito contra el funcionario de Anticorrupción "hablaron con Juan Francisco Serrano" para tratar de que ella tuviera "una situación económica más estable".
Iván Gil
Sánchez gana tiempo al activar los Presupuestos de 2027 a modo de cartel electoral y cuestión de confianza
En el Ejecutivo confían en atraer a sus socios con unas cuentas “sociales” y hasta ven en la futura vuelta de Carles Puigdemont una ventana de oportunidad para sumar el voto imprescindible de Junts.
Mariano Alonso Freire
El PP se reivindica como alternativa a la “mafia” del PSOE tras las nuevas revelaciones sobre la trama Leire
El partido popular insiste en la vinculación del PSOE con la 'mafia' tras las revelaciones del 'caso Koldo' y otras investigaciones judiciales.
Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno"
Los socialistas se esfuerzan en transmitir "tranquilidad" y "total colaboración con la justicia".
Tono Calleja Flórez
La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei
La Agencia Tributaria destaca que "prácticamente en todos los ejercicios se observa discrepancias entre lo declarado y lo imputado" por la empresa Whathefav SL, por lo que considera necesario "el acceso a la información bancaria pertinente para la obtención de información objetiva".
Leire Díez mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Guardia Civil, según la UCO, e intentó colocarle de asesor al agente imputado en el 'caso Koldo'
La fontanera del PSOE, imputada por la Audiencia Nacional, ofreció al agente sufragar su defensa y restituirle profesionalmente si aportaba información comprometedora del cuerpo
"Campaña descrédito UCO.doc", el email intervenido donde la Guardia Civil alertaba de las maniobras de Leire Díez
La Dirección de la Guardia Civil tenía en su poder emails con referencias a las maniobras para puestas en marcha para desacreditar a la UCO.
La defensa del PSC
El PSC ha negado este miércoles en un comunicado mantener o haber mantenido relación contractual con la empresa Iki Group Communications y ha rechazado también haber contratado al digital Crónica Libre, después de las últimas informaciones publicadas en relación con el denominado 'caso Leire Díez'. Dichas informaciones apuntan a que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala una presunta trama del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante del PSOE Leire Díez para proteger al partido de casos judiciales.
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