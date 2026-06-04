Sara Fernández

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David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comenzado su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz señalando que únicamente respondería a su abogado defensor, Emilio Cortés, que ha eludido cualquier pregunta sobre su proceso de selección para un puesto directivo en la diputación provincial, donde el músico llegó en el verano de 2017. Ha sido el primero de los acusados en esta causa en declarar, inaugurando en una sesión que ha despertado gran expectación y congregado a numerosos periodistas en la capital pacense.