La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente", Pedro Sánchez. Los agentes basan esa conclusión en el análisis efectuado de las pruebas, que les ha permitido determinar "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Y la finalidad de estas actividades, completa la UCO, "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Los agentes destacan que, a consecuencia de una serie de hechos en las causas judiciales que afectaban a los socialistas y a sus dirigentes, Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE ubicada en la Calle Ferraz a la que, entre otros, asistió Juan Manuel Serrano, quien según los agentes "fue participe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada, recibiendo consultas provenientes de Leire Díez", quien se encargaba "de coordinar en mayor medida el desarrollo de su actividad, haciéndolo bajo las directrices de Santos Cerdán". En total, hay 11 investigados en la causa.

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"En el ámbito de esta actividad criminal, Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la misma, encontrándose, entre otros, en este caso en un escalón inferior, Javier Pérez Dolset, que habría actuado directamente bajo las directrices de Díez. Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", prosiguen los agentes, que de esta manera definen la actuación de una organización criminal.