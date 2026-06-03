Prioridad nacional y un plan de choque contra las políticas migratorias: los ejes del acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León

Dos meses y medio después de las elecciones, PP y Vox ya han llegado a un acuerdo para gobernar en Castilla y León. El futuro presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco; y el portavoz de Vox en las Cortes de la comunidad, Carlos Pollán; han ofrecido en una rueda de prensa conjunta algunos detalles de un pacto que han asegurado que “dará estabilidad, será para los próximos cuatro años y piensa en el futuro de las personas de nuestra tierra”. Un acuerdo que también recoge el compromiso de aprobar los presupuestos durante toda la Legislatura. “Es un día bueno y muy importante para Castilla y León”, han destacado ambos.

Tanto Mañueco como Pollán han asegurado que el acuerdo “responde al respaldo de las urnas” y a la voluntad que expresaron los castellanoleoneses el pasado 15 de marzo. Según el presidente, el pacto con Vox “busca el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos y dará apoyo a jóvenes, mayores y familias; y también tiene un claro compromiso con el campo”.

El pacto es amplio, consta de 324 medidas divididas en 19 ejes, y entre ellas aparece la prioridad nacional en ayudas sociales y de vivienda, un “trabajo importante de fiscalidad” para familias, jóvenes y ayudas sociales; y un plan de choque contra las políticas migratorias aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a la acogida en la comunidad de menores no acompañados, Mañueco ha remarcado que en la comunidad hay 130 plazas y en estos momentos se atiende a 186 menores: “Estamos por encima de nuestra capacidad y hemos dicho por activa y por pasiva que no estamos de acuerdo con la política que está llevando a cabo el Gobierno central”.

Mañueco y Pollán / Miriam Chacón | ICAL

Ante las preguntas planteadas por los periodistas, Mañueco ha incidido en que la prioridad nacional significa “una asignación prioritaria de los recursos a las personas que tienen un arraigo real y verificable con nuestra tierra”. “Siempre dentro del marco legal y del ordenamiento jurídico”, ha querido dejar claro, por lo que tanto “habrá que ir detallando y concretando ese criterio medida a medida”. Al respecto, Pollán también ha remarcado que las personas “con arraigo” en la comunidad “son las que necesitan que se les tenga en cuenta”.

Pollán, por su parte, ha sido muy claro respecto a su relación actual con el PP: “Nos fiamos. En caso contrario no estaríamos aquí”. También ha destacado que aunque el acuerdo “ha llevado muchas horas de trabajo y de negociación”, en todo momento el diálogo ha sido “cordial y fluido”.

Será la Mesa de las Cortes la que fije la fecha del Pleno de investidura de Mañueco, pero ya han avanzado que será “la próxima semana”.

Consejerías

En cuanto al reparto de competencias, la Junta de Castilla y León contará con once representantes; aunque de momento no se ha confirmado quiénes serán.

Vox ostentará la Vicepresidencia Primera, dentro de la que se enmarcará la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Todo parece indicar que a su frente estará Carlos Pollán. También será para Vox el departamento de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y el de Cultura, Turismo y Deporte.

El PP, por su parte, tendrá la Vicepresidencia Segunda. También estarán al frente de las consejerías de Presidencia; Vivienda, Ordenación del Territorio, Despoblación, Protección Civil e Igualdad; Economía y Hacienda; Industria, Empleo, Universidades y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Medio Ambiente y Energía; y Educación.

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Sí que han detallado que las competencias de Incendios serán responsabilidad del departamento de Medio Ambiente y Energía.