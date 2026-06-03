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Corrupción

García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debería querellarse"

El presidente de Castilla-La Mancha cree que el sistema de financiación propuesto es "el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de 2025.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de 2025. / JUANJO MARTÍN / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado "la cantinela de la conspiración" del Gobierno y del PSOE: "Esa cantinela nos lleva al extrarradio de la Constitución". Además, ha añadido que el partido "debería querellarse" contra Leire Díez y contra aquellos que están haciendo daño al partido, que "el más perjudicado con todo lo que está pasando". En un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press, el dirigente socialista ha dicho que esta teoría le suena a la que argumentó María Dolores de Cospedal con el caso Gürtel.

García-Page ha aseverado que a él no le importa "lo que votan los jueces o los policías", sino si es verdad o no es verdad lo que se está investigando que ocurrió en el PSOE.

El dirigente castellano-manchego ha comenzado el desayuno arremetiendo contra el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno porque "es el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles" porque, además, "no va a salir". "Me da vergüenza que un partido que se dice de izquierdas proponga esto, que presentó además Oriol Junqueras", ha remachado.

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Al desayuno informativo no ha asistido ningún ministro, ni ningún miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. La representación del Ejecutivo se ha limitado a un secretario de Estado. Sí ha estado la delegada de al Generalitat de Cataluña en Madrid, Núria Marín.

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