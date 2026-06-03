Corrupción
García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debería querellarse"
El presidente de Castilla-La Mancha cree que el sistema de financiación propuesto es "el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado "la cantinela de la conspiración" del Gobierno y del PSOE: "Esa cantinela nos lleva al extrarradio de la Constitución". Además, ha añadido que el partido "debería querellarse" contra Leire Díez y contra aquellos que están haciendo daño al partido, que "el más perjudicado con todo lo que está pasando". En un desayuno informativo organizado en Madrid por Europa Press, el dirigente socialista ha dicho que esta teoría le suena a la que argumentó María Dolores de Cospedal con el caso Gürtel.
García-Page ha aseverado que a él no le importa "lo que votan los jueces o los policías", sino si es verdad o no es verdad lo que se está investigando que ocurrió en el PSOE.
El dirigente castellano-manchego ha comenzado el desayuno arremetiendo contra el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno porque "es el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles" porque, además, "no va a salir". "Me da vergüenza que un partido que se dice de izquierdas proponga esto, que presentó además Oriol Junqueras", ha remachado.
Al desayuno informativo no ha asistido ningún ministro, ni ningún miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. La representación del Ejecutivo se ha limitado a un secretario de Estado. Sí ha estado la delegada de al Generalitat de Cataluña en Madrid, Núria Marín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur
- Ya hay fecha para la apertura de la Piscina Assuan en Córdoba: precios, horarios y detalles de la temporada
- Desalojado un supermercado de Córdoba tras un incendio en un cuadro eléctrico: 'Hubo pequeñas explosiones
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera