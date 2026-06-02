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Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Junts pide a Feijóo que vaya a Waterloo a explicar su moción de censura instrumental a Puigdemont
Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.
Ferran Boiza
Sánchez, entre Shackleton y Franklin
Canarias se aísla del ruido de la posible censura de Feijóo a Sánchez
El Gobierno de Canarias no se deja arrastrar por el ruido político nacional abierto en torno a una posible moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez. Mientras en Madrid se agita el tablero parlamentario, el Ejecutivo autonómico que preside Fernando Clavijo se sitúa en otra pantalla: la de los expedientes pendientes con el Estado, las transferencias comprometidas, la negociación sobre la participación en la gestión de los aeropuertos y la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Mariano Alonso Freire
El PP agita la idea de una moción con convocatoria inmediata de elecciones para que Junts y PNV se retraten y relajar la presión interna
El líder de la oposición no ha rehuido nunca esa cuestión central, la de los eventuales apoyos a una moción de censura. "No me faltan ganas, me faltan votos", ha señalado hasta la saciedad en distintos momentos de la actual legislatura, la primera completa que vive en el puesto de mando en Génova.
Aunque la sala de máquinas de los populares ha tenido que hacer y rehacer una y otra vez el catálogo de argumentarios para despejar esta cuestión que invariablemente se pone sobre la mesa cuando estallan escándalos que afectan a Moncloa, singularmente el caso Koldo en 2024, el caso Cerdán el año pasado por estas fechas y ahora la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el auto del juez Santiago Pedraz que sienta las bases para investigar la supuesta trama de cloacas en el PSOE a través de la célebre 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.
Ahora, la idea es situar la pelota en el tejado de Junts y el PNV y relajar así la presión interna. Por eso Feijóo lanzó el lunes en Telecinco, donde abrió la semana con una entrevista en profundidad, el compromiso de que, llegado el caso, él solo ofrecería "decencia y elecciones". Es decir, que a no mucho tardar se convocarían elecciones anticipadas. El portavoz nacional, Borja Sémper, evitó dar alguna pista más. Fuentes de la dirección nacional consideran que lo dicho por el presidente del partido no es nuevo, y que solo apela a una idea central, la de que son los nacionalistas catalanes y vascos los que más se juegan en este envite. "Hay que preguntarles a ellos", insisten casi por invariable respuesta.
Sánchez exige a la dirección socialista que responda "con rotundidad" a "los bulos y las actuaciones nada democráticas" contra el Gobierno
Pedro Sánchez trasladó ayer a la dirección del PSOE la necesidad de "responder con rotundidad a los bulos y a las actuaciones poco democráticas" que están tratando de tumbar al Gobierno y al Partido Socialista, según vienen denunciando destacados dirigentes desde la semana pasada, como relataron fuentes de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. El líder socialista se dirigió a la Ejecutiva Federal a puerta cerrada para pedir a sus miembros que trasladen también esta necesidad "a los militantes" ante lo que la formación considera "una campaña de las derechas" contra el Ejecutivo.
Cristina Gallardo
La UDEF desvela que el inversor venezolano que regaló vinos a Zapatero compró Vega Sicilias por 40.000 euros
Entre el 19 de febrero de 2020 y el 24 de octubre de 2024 una cuenta de Danilo Díazgranados "presenta abonos por un importe total de 5.193.234 euros y cargos por valor de 4.743.879 euros".
Ana Cabanillas
Sumar reaviva el choque con el PSOE en el Gobierno para desmarcarse del foco de la corrupción
El socio minoritario pide al PSOE "salir del shock" y poner en agenda las medidas del Consejo de Ministros para rehuir el desgaste.
Tono Calleja Flórez
El amigo de Zapatero no tiene patrimonio que justifique sus empresas Caso Zapatero
Un informe con fecha del pasado 26 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene la jueza que tras analizar toda la actividad económica de Martínez Martínez concluye apuntando a las "rentas bajas imputadas por entidades pertenecientes a su entorno de control", a lo que se une el hecho de que en 2020 y 2021, el año en el que se produjo el cobro del rescate de Plus ultra, este empresario no disponía de cuentas bancarias.
"Los saldos de 2023 parecen responder a un préstamo otorgado por una entidad de su entorno y, en buena parte parecen destinarse a la compra de participaciones en otra sociedad controlada", continúa el informe, que se extiende a lo largo de 54 páginas. También destacan los dos funcionarios de Hacienda firmantes que en noviembre del pasado año 'Julito' abrió una nueva cuenta corriente en la que se registra un movimiento de entrada de 100.000 euros del que se desconoce el origen. Tampoco constan vehículos a su nombre, aunque sí inmuebles y coches adquiridos por personas de su entorno.
El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
Según la Audiencia Nacional, las sociedades instrumentales que Simon Verhoeven manejaba desde su residencia en Santa Maria lavaron 16 millones de euros de la aerolínea mediante la trama de Zapatero.
Matías Vallés
La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
El juez califica a Simon Verhoeven, domiciliado en la localidad de Santa Maria, de "principal persona en la generación de facturas falsas" de Plus Ultra.
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