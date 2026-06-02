Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comienza la SelectividadFotogalería | PAU en imágenesParo en CórdobaEdilquivirDe Córdoba a HarvardNotas CCFPiscina AssuanMilagro de GretaPlan AsfaltoOposiciones bomberosVisita del PapaDe la barbería al escenarioCrimen de TuliaPiscinasTalleres Garrido López
instagramlinkedin

Año en el Ejército del Aire

La princesa Leonor hace sus primeros saltos en paracaídas (incluido uno de noche)

La Casa del Rey distribuye imágenes de la heredera al trono en esta nueva capacitación que ha adquirido en el último año de formación militar

Leonor, a punto de saltar del aparato.

Leonor, a punto de saltar del aparato. / CASA DEL REY

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pilar Santos

Madrid

La princesa Leonor ha sumado una nueva experiencia en su formación en el Ejército del Aire. La heredera al trono ha completado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), donde ha realizado sus primeros saltos en paracaídas, incluido uno nocturno.

La princesa Leonor, en uno de los saltos, en una de las imágenes facilitadas por la Zarzuela.

La princesa Leonor, en uno de los saltos, en una de las imágenes facilitadas por la Zarzuela. / CASA DEL REY

La Casa del Rey ha difundido este martes fotografías y vídeos de la instrucción y de los ejercicios llevados a cabo por Leonor durante el pasado mes de mayo, en una fecha sin especificar, dentro de la formación complementaria que desarrolla este curso en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, donde este julio acabará los tres años de estudios militares. Las imágenes muestran a la princesa equipada con el material de salto y participando en las distintas fases de preparación previas a lanzarse desde la aeronave, un CASA C-212 Aviocar.

Noticias relacionadas

La heredera al trono, el día que hizo el salto en paracaídas por la noche.

La heredera al trono, el día que hizo el salto en paracaídas por la noche. / CASA DEL REY

Leonor ha realizado este curso junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA. La capacitación obtenida le permite efectuar saltos paracaidistas en modo automático, el sistema utilizado en la formación básica de los militares que se incorporan a unidades con capacidad paracaidista. Se trata de una instrucción que también reciben efectivos del Ejército del Aire y del Espacio, del Ejército de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  3. Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
  4. Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
  5. La Feria de Córdoba cierra una 'edición histórica' con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027
  6. Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
  7. El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
  8. Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán

PlayStation Network exigirá verificar la edad para usar el chat de voz y los mensajes

PlayStation Network exigirá verificar la edad para usar el chat de voz y los mensajes

Buena 'vibra' tras el examen de Selectividad de Lengua y Literatura: "Ha estado bien, pero podían haber dado más optatividad"

Buena 'vibra' tras el examen de Selectividad de Lengua y Literatura: "Ha estado bien, pero podían haber dado más optatividad"

Tradición familiar en Andalucía: Córdoba destaca como la provincia donde más bebés heredan el nombre de uno de los progenitores

Tradición familiar en Andalucía: Córdoba destaca como la provincia donde más bebés heredan el nombre de uno de los progenitores

María Conde, estudiante de Villarrubia, tras el examen de Lengua y Literatura: “Ha sido sencillo si has estudiado”

María Conde, estudiante de Villarrubia, tras el examen de Lengua y Literatura: “Ha sido sencillo si has estudiado”

DIRECTO | Feijóo participa en la Reunión del Cercle d’Economia 2026 en Barcelona

Tracking Pixel Contents