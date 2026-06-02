Tribunales
La jueza llama como testigo a la pareja de Ayuso en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos
Acepta parte de la prueba presentada por el PSOE y rechaza archivar la investigación
La jueza Raquel Robles ha aceptado la petición del PSOE para que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea llamado como testigo en la causa en la que se investiga a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que hacían su trabajo en los alrededores del piso del empresario.
La magistrada considera que esta citación, de la que aún no se conoce la fecha, resulta "necesaria, proporcional y pertinente" para esclarecer un importante dato de la instrucción, ya que el propio Rodríguez sostuvo durante su declaración como imputado que fue González Amador quien le proporcionó "parte del contenido del mensaje que admite haber enviado al grupo de periodistas", con los datos de los informadores que se habían acercado al inmueble.
"Máxime cuando los propios perjudicados admiten en su declaración que la policía que les identificó no les realizó ninguna captura de imagen , que sus fotografías y reseña aparecen en el medio de comunicación para el que trabajan y que la fotografía que aparece en el mensaje enviado por el investigado se encuentra, claramente realizada desde una posición de altura", agrega la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en alusión a las fotografías que pudieron ser realizadas desde el propio ático.
Por otra parte, en una segunda resolución a la que también ha tenido acceso esta redacción, la jueza rechaza sobreseer las actuaciones como había pedido el asesor de Ayuso. "Las fases del procedimiento tienen su lógica y su finalidad. Actualmente, la causa se encuentra en fase de instrucción, habiéndose acordado la práctica de determinadas diligencias de prueba -argumenta- Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido".
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