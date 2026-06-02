HUELGA VALENCIA
Compromís, ERC y BNG reclaman a Marlaska explicar en el Congreso la actuación policial en la huelga de profesores de Valencia
El partido valencianista registra una solicitud de de comparecencia del Ministerio del Interior tras la agresión a una manifestante
Compromís da un paso en el Congreso para forzar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en relación a la huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana y este martes registró junto con ERC y BNG una solicitud de comparecencia para que dé explicaciones en Pleno parlamentario sobre la actuación policial en las manifestaciones, tras difundirse un vídeo donde un agente empuja violentamente y sin aviso previo a una manifestante.
Así lo anunció este martes la diputada de Compromís integrada en el grupo mixto, Águeda Micó: "Acabamos de registrar una petición de comparecencia al ministro de Interior a grande Marlaska para que venga al Pleno del Congreso y explique la actuación policial contra la comunidad educativa valenciana", defendió, después de criticar que "algunas instituciones y algunos cargos" están intentando "reventar estas huelgas".
En rueda de prensa, la dirigente valenciana reclamó conocer "qué le va a pasar" al agente que "decidió empujar de una forma muy violenta a una maestra jubilada con el único objetivo de sembrar el caos en las manifestaciones y justificar la violencia con las protestas que están siendo pacíficas". Advirtió además su intención de hacer "seguimiento exhaustivo" de este asunto, avanzando que "no vamos a permitir que este policía vuelva a hacer lo mismo en las calles de Valencia".
Otra de las exigencias de Micó consistió en pedirle a Marlaska "aclarar" si "tiene policías infiltrados en las protestas de maestros", denunciando que "es lo que vimos el domingo, cuando algunos manifestantes se subían a un furgón policial y se volvían al cuartel".
En este punto, insistió en que "el interés de estos policías era reventar unas protestas que están siendo ejemplares". Además, reclamó "saber quién ordenó las cargas policiales y cómo se justifican estas cargas policiales".
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria
- Rafael Ruiz, presidente del Parque Joyero: 'El turista que viene aquí a ver la Mezquita o los patios no sabe que Córdoba es una potencia joyera
- La Feria de Córdoba cierra una 'edición histórica' con cifras récord y el Ayuntamiento anuncia que los toldos seguirán en El Arenal en 2027
- Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel
- El Tribunal Supremo obliga de nuevo al Ayuntamiento de Córdoba a repetir un ejercicio clave en la oposición de 21 plazas de bombero
- Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán