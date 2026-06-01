El juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz se reanuda hoy con la resolución de las cuestiones previas

El juicio al hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanuda este lunes, a las 9.30 horas, con la resolución de las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa.

Cabe recordar que este juicio se inició este pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz con las cuestiones previas, en las que los abogados de las diferentes defensas realizaron sus peticiones, como el caso del letrado de David Sánchez, Emilio Cortés, que pidió la nulidad del juicio porque su raíz estaba "podrida" y sus delitos han prescrito.

Por su parte, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, reclamó la "nulidad parcial" del juicio, en lo relativo a la imputación de su defendido sobre la creación de un puesto para el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

Estas son algunas de las peticiones que realizaron los abogados defensores de los once investigados en este juicio, en el que se dirime la legalidad de la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Durante las más de cuatro horas de debate de las cuestiones previas, los abogados de las siete acusaciones populares rechazaron las peticiones de la defensa, mientras que la fiscal, Begoña García, apoyó la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que según defendió, se debería excluir del juicio.

La fiscal también consideró que se ha "vulnerado el derecho a la defensa" del Gallardo, al acusarlo de "forma sorpresiva" sobre la creación del puesto que ocupó Luis Carrero en la institución provincial pacense.

Sobre estas cuestiones previas deberá pronunciarse la sala este lunes a las 9.30 horas, cuando se reanude este juicio con la resolución de estas peticiones, que según señaló el presidente, José Antonio Patrocinio, "hay que estudiarlas" y "madurarlas".

A continuación, los testigos

Una vez resueltas estas cuestiones previas, "en el caso de que hubiera que continuar el juicio", éste se reanudaría a las 10.00 horas con el calendario previsto de pruebas testificales, que tendrían lugar este lunes, martes y miércoles, de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde si fuera necesario de 17.00 a 21.00 horas.

De acuerdo al calentario inicialmente previsto, este lunes, 1 de junio, están citados 15 testigos a declarar; el martes día 2 declararán otros 15 testigos, mientras que el miércoles 3 de junio, será el turno de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Guardia Civil.

Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y si fuese necesario continuar al día siguiente, se haría solo en horario de mañana.

Posteriormente, los informes finales sería el lunes y martes, 8 y 9 de junio. "Ahí acabamos el juicio, si lo hemos acabado", señaló el presidente de sala antes de levantar la sesión el pasado jueves, y apuntó que caso de que tuviera que continuar el juicio más allá de esa fecha, seguiría del 15 al 19 de junio.

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Finalmente, el presidente de sala defendió que este tribunal es "perfectamente imparcial", y por tanto "su único horizonte es el imperio de la ley".