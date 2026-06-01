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JUICIO KITCHEN

El jefe de la policía con Rajoy reconoce que encargó a Villarejo "una operación de inteligencia" sobre la mujer de Bárcenas

El ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino declara en el juicio de Kitchen que ordenó que pagaran al entonces chófer de Bárcenas con fondos reservados

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España).

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / Pool - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Eugenio Pino ha reconocido en el juicio de Kitchen que encargó en 2013 al comisario jubilado José Manuel Villarejo que llevara a cabo una "operación de inteligencia sobre Rosalía Iglesias", la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se alargó hasta 2016.

El que fuera máximo jefe uniformado de la policía entre 2012 y 2013 ha definido a Villarejo como "un agente libre", al que se le adjudicaban trabajos de "inteligencia", sobre todo de "información".

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También ha explicado Eugenio Pino que fue él quien ordenó que se pagara con fondos reservados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se había quedado sin ingresos y estaba "descargando camiones" y no podía estar al lado de la familia de Bárcenas, que estaban siendo investigados. "Le digo a Villarejo, cuando se hace cargo del asunto porque se lo encargo yo; dile si quiere colaborar, porque sé que ha colaborado con la Guardia Civil", ha completado Pino, que ha recordado que el matrimonio de Bárcenas mantenía un coche preparado para viajar a Suiza, cuyo posible conductor era el propio Ríos.

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