Feijóo sigue sin descartar la moción y ofrece a Junts y PNV "decencia y elecciones"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comenzó la semana elevando de nuevo el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que salpican al PSOE. En una entrevista concedida este lunes a Telecinco, el líder de la oposición calificó al jefe del Ejecutivo de "peligro para la democracia" y con sarcasmo, y ante la visita a España la semana que viene de León XIV, afirmó: "No le pido que se confiese ante el Papa, pero sí ante los tribunales".

Feijóo volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, algo que sigue sin descartar pero que depende, volvió a decir de manera indirecta, de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). "Sus votantes están igual de abochornados que el resto", afirmó, antes de ofrecerles "decencia y elecciones", aludiendo así a una rápida convocatoria electoral en el caso de llegar a La Moncloa por ese procedimiento.

En otro momento de la entrevista en el plató de Mediaset, el líder de los populares realizó la siguiente reflexión sobre la actual aritmética parlamentaria: "Desde Vox al PNV, pasando por UPN [Unión del Pueblo Navarro] y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”. Una alusión más a lo que desde hace semanas se conoce como moción instrumental, que estaría dirigida únicamente a realizar la disolución de las Cortes Generales para llamar a los ciudadanos a las urnas, lo que el PP pero también otros partidos, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos, piden sin éxito a Sánchez.

Feijóo se refirió en los términos habituales a los casos de corrupción, partiendo de una premisa sobre el jefe del Ejecutivo: "Cuando en una trama te llaman el Uno, la corrupción eres tú". Preguntado incluso sobre si Sánchez podría terminar siendo imputado, eligió un tono más prudente: "No me gusta la política ficción".

"Zapatero pasó de blanquear dictaduras a blanquear capitales"

Sobre José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció en duros términos, asegurando que el ex presidente del Gobierno pasó "de blanquear las dictaduras a blanquear capitales". Al tiempo que afirmó: "Para Sánchez, defender a Zapatero es defenderse a sí mismo". Una manera de sintetizar su tesis, que volvió a esgrimir, de que para cometer los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros que le imputa el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría sido necesario el concurso del Consejo de Ministros, singularmente por lo que se refiere al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra después de la pandemia. Abundando en la cuestión, exclamó: "Nos hemos dado cuenta de que la política exterior estaba dictada por los intereses económicos de Zapatero, veremos si de otros". Y concluyó que la investigación abierta al expresidente, que comparecerá ante el juez dentro de dos semanas, es "una bomba en los cimientos del PSOE, va a ser un antes y un después", sentenció.

Igualmente, y en referencia al caso de Leire Díez, la 'fontanera' de Ferraz por el que la semana pasada agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la sede central del PSOE en Madrid, Feijóo se refirió a la carta a la ciudadanía de Sánchez de hace dos años, y a sus cinco días de reflexión, en estos términos: "Al final queda claro que aquellos días en los que el señor Sánchez se retiró, teóricamente para dictar la carta a la ciudadanía, lo que estaba dictando era un manual de instrucciones para activar las cloacas del Estado contra fiscales, jueces, guardias civiles y medios de comunicación".

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El líder del PP no olvidó mencionar la supuesta operación de derribo denunciada desde la semana pasada por el Gobierno, remarcando que hay hasta "veintinueve jueces que lo están instruyendo. Por lo tanto, no son uno, ni dos ni tres, no, no; son veintinueve jueces, y no de cualquier juzgado, no, sino del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura..." afirmó en referencia al juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, que se reanuda esta semana en Badajoz.