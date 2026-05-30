PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"

El PNV ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejar pasar el tiempo no a va a hacer que mejore la situación en la que se encuentra la gobernabilidad del país, por lo que le ha aconsejado "no cerrar los ojos a la realidad", "coger el toro por los cuernos" y adelantar las elecciones generales, al tiempo que ha recalcado que su partido no está negociando ninguna moción de censura, ni finalista ni no finalista.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha redundado en la necesidad que Sánchez disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones porque con el Gobierno, "tal y como está", "la legislatura está agotada".

La dirigente nacionalista ha destacado que no hay presupuestos, que no se están aprobando leyes importantes y que las que se impulsan son vía decreto ley, a lo que se suma, además, "un montón de causas judiciales abiertas" por corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y del PSOE.

A su juicio, en estos momentos el interés general y la responsabilidad exigen que Sánchez dé pasos y convoque elecciones para que la ciudadanía sea quien decida en las urnas qué Gobierno y qué Parlamento quiere porque lo que no cabe es "dejar pasar el tiempo" y agotar la legislatura.

Si quiere estabilidad, que convoque elecciones

"El tiempo no va a mejorar la situación porque esto no va de que el tiempo lo cura todo --ha subrayado--, y el Gobierno tiene que ser lo suficientemente responsable para decir así no se puede continuar y que la legislatura no da más de sí".

Es más, ha añadido que si de verdad lo que importa al presidente es la estabilidad del país, como así lo justificó él mismo en su idea de acabar la legislatura, lo que tiene que hacer es permitir que "cuando antes" se decida un nuevo Parlamento porque, ha insistido Vaquero, "los problemas no se van a solucionar echando tierra sobre ellos".

"Al toro hay que agarrarle por los cuernos", ha resumido la portavoz nacionalista, para quien lo que no puede hacer el presidente es "cerrar los ojos a la realidad" y no ser consciente de que el nivel de crispación que hay en la calle a quien más va a beneficiar si cabe es a Vox.

Preguntada sobre si cree que puede cambiar algo cuando haya una posible primera sentencia condenatoria del que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas', Vaquero ha señalado que irán viendo cómo evolucionan las cosas pero, de entrada, apunta que "lo que suena no pinta bien" En todo caso, ha querido dejar claro que el PNV no está hablando y negociando ninguna moción de censura con ningún partido político.

En este punto, y ante el hecho de que el PP esté haciendo responsable al PNV y a otros socios de la situación, Vaquero ha ironizado señalando que los 'populares' tienen "la habilidad de hacer amigos y de culpar a los demás de sus propias responsabilidades".

El PP no está para dar lecciones, tampoco al PNV

"No está él para dar lecciones ante casos de corrupción a nadie ni para mirar al PNV y echarle en cara cualquier cuestión", ha repuesto la dirigente vasca, incidiendo que esta "estrategia" no le va a funcionar. "Si se piensa que actuando así en Euskadi va a tener más votos, está muy equivocado", ha dicho.

Preguntada sobre si ve a Bildu con la sensación de que se esté ante un final de ciclo, Vaquero ha respondido que a la izquierda abertzale, que hace "un seguidismo total" al PSOE, le interesa que la legislatura dure "el máximo posible". "Creo que (Bildu) lo va a reducir todo, por interés general a los buenos y los malos, los fascistas y los antifascistas, pero la ciudadanía es mucho más inteligente que todo eso", ha apuntado.

Respecto a si comparte el diagnóstico de Bildu de que un Gobierno del PP con Vox es peor que el Gobierno actual, la portavoz del PNV ha señalado que esto es tanto como pensar que el PSOE va a estar gobernando siempre "por mandato divino" y que esta legislatura "no tiene fin".

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Por último, y preguntada por el hecho de que Sánchez siga confiando en José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el 'caso Plus Ultra', Vaquero ha comentado que "él sabrá por qué" sigue uniendo su suerte política al expresidente socialista, pero "lo que tiene que ver es si la ciudadanía confía en lo que está pasando".